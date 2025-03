El 40% de los estudiantes del campus son de Ourense

Dieciséis títulos de grado, tres dobles grados, dos dobles grados internacionales, catorce másteres y ocho programas de doctorado reúnen en nueve facultades y escuelas del campus de Ourense a más de cinco mil alumnos: 5.049 es la cifra global de matrícula este curso, en el que se logró una ocupación casi plena, con solo algunas plazas vacantes en los tres grados de Ciencias y en Turismo. La amplia oferta académica, con titulaciones en todos los ámbitos de conocimiento —aunque con mayor variedad en los de ciencias sociales y jurídicas e ingeniería y arquitectura— ha convertido este campus en un destino nada desdeñable para el alumnado ourensano que emprende una carrera universitaria. De hecho, cuatro de cada diez estudiantes matriculados en él este curso (el 41%) proceden de esta provincia. Y ampliando un poco más el foco, de los 2.734 estudiantes de Ourense que cursan este año alguna titulación en el conjunto de la Universidad de Vigo, el 76% han elegido el campus de su provincia.

La mitad reside en la capital

En detalle, 2.078 de los más de cinco mil alumnos del campus de Ourense proceden de alguno de los 92 municipios que conforman la provincia. 1.867 cursan estudios de grado, 137 algún máster de especialización y 74 están haciendo un programa de doctorado, que es la máxima titulación universitaria.

Lo cierto es que existe una amplia representación de toda la geografía ourensana en el campus de As Lagoas, si bien no todos los concellos tienen residentes cursando estudios en alguna de sus facultades o escuelas. Es la capital de As Burgas la que concentra la mitad del censo ourensano en As Lagoas: de los más de dos mil matriculados de la provincia, 1.075 tienen su residencia familiar en la ciudad: 986 son estudiantes de grado, 77 de máster y 12 de doctorado.

El 4,5% es internacional

Abriendo fronteras, el campus de Ourense atrae a sus aulas un amplio catálogo de acentos. Aunque la cifra de alumnado internacional en el conjunto de sus titulaciones apenas representa un 4,5% del total, el número de países con presencia en la matrícula es relevante: 34 nacionalidades.

Tal y como revelan los datos recogidos por la propia UVigo respecto a la geolocalización de su alumnado, en el campus de Ourense están matriculados 225 estudiantes extranjeros, de los cuales, la mitad, están realizando estudios de doctorado. Concretamente, un total de 114 alumnos están preparando en Ourense su tesis doctoral. Otros 80 están especializando sus estudios a través de algún máster y 31 ocupan aulas en las titulaciones de grado.

En cinco centros

En estas últimas, el alumnado internacional se reparte entre cinco de las nueve facultades y escuelas, sin presencia en los centros de Derecho, Relaciones Internacionales, Ingeniería Aeronáutica y del Espacio y Enfermería, donde el acento de otras nacionalidades lo aportan los estudiantes que participan en programas de movilidad, con estancias por cuatrimestre o curso completo, pero que no obtienen la titulación a través de esta universidad.

La más internacional es la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, con 12 estudiantes originarios de Chile, Guinea Ecuatorial, Marruecos, México, Perú, República Dominicana, Sri Lanka y Túnez. Le sigue la Escuela Superior de Ingeniería Informática, con diez, procedentes de Chile, Ecuador, Egipto, Guinea Ecuatorial, Marruecos, Qatar y Sudáfrica. En Ciencias son seis, de Argentina, Egipto, Honduras, Marruecos, Panamá y Venezuela. En Educación y Trabajo Social están matriculados este curso dos alumnos de Colombia e Italia, y en Historia hay otro estudiante colombiano.

Con todo, el 91% del alumnado del campus de Ourense este curso es gallego. 4.607 de los 5.049 matriculados son de esta comunidad: 2.078 ourensanos y otros 2.529 se reparten entre A Coruña, Lugo y Pontevedra. 217 son del resto de España.

Las titulaciones de máster atraen más alumnado africano y en doctorados la mayoría es de Portugal Entre los 34 países representados, el censo que presenta más variedad es el de la especialización. El campus de Ourense oferta 14 títulos de máster y actualmente contabiliza 319 alumnos, de los que 80 son internacionales, uno de cada cuatro. La representación en el mapa está marcada en 21 países, desde Paquistán —con dos alumnos en el máster de Inteligencia Artificial—, a Venezuela, con uno en Sistemas Aéreos no Tripulados. África es el continente que más alumnado extranjero aporta en títulos de máster al campus de Ourense y es Argelia el principal país de origen entre todo el censo internacional, con 44 estudiantes repartidos en diez títulos de máster, nueve de ellos en Dirección y Planificación del Turismo Interior y de Salud, ocho en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria y Ambiental y siete en Inteligencia Artificial, el mismo número que en Valoración, Gestión y Protección del Patrimonio Cultural. Es en los programas de doctorado donde hay más representación internacional: 114 de 205, lo que supone que uno de cada tres estudiantes son extranjeros. La mayoría (87) son de Portugal, un país con presencia en siete de los ocho programas que se imparten en Ourense. El más internacional es el de Turismo, con 26 extranjeros, seguido del de Ciencia y Tecnología Agroalimentaria, con 25. En Ciencia de la Educación y el Comportamiento son 21 y en el doctorado propio del Campus Auga, 17. En Sistemas de Software Inteligentes y Adaptados se contabilizan 15, en Ecosistemas Terrestres 6 y en Ciencias Sociales y Envejecimiento, 4.

Suscríbete para seguir leyendo