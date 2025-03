Sarabela Teatro acada o Premio Casa dos Poetas pola súa longa traxectoria e compromiso

O xurado do premio "Celanova, Casa dos Poetas" acordou, por unanimidade concederlle o galardón da XLI edición á compañía ourensá Sarabela Teatro, "pola súa longa traxectoria no ámbito sensorial da representación escénica, así como polo compromiso permanente demostrado coa veracidade, a honestidade e a autenticidade da que teñen feito gala, tanto cos textos escollidos para as súas representacións, coma co público ó que se teñen presentado sen máis ferramentas ou artificios cós da súa transparencia na fidedigna relación unívoca existente entre o actor e espectador".

A fundación premia 45 anos de historia e compromiso coa cultura. Un proxecto que naceu no ano 1980 no seo da Universidade Laboral de Ourense como compañía independente, e que deu o salto en 1990 a compañía profesional. 45 anos, destaca a organización do premio, "mantendo un compromiso irrenunciable e tenaz cos principais autores do teatro e da literatura galega —Blanco Amor, Vicente Risco ou Méndez Ferrín— e, polo tanto, coa nosa lingua e co noso eu antropolóxico".

Todo elo, engaden, "sen renunciar a levar a escena tamén ós grandes clásicos da literatura universal e mesmo a explorar obras propias, sempre co obxectivo que eles mesmos declaran de facer un bo teatro, un teatro vivo, arriscado, contemporáneo, coherente, con rigor, autocrítica, responsabilidade e resistencia".

Sen renunciar ás súas orixes ourensás

Con este recoñecemento, a Fundación Curros Enríquez desexa valorar dun xeito especial que Sarabela conseguiu todo esto "sen teren renunciado ás súas orixes ourensás, por máis que tódolos seus compoñentes teñan abordado nas súas individuais traxectorias profesionais, propostas de traballo, non só no ámbito do teatro, senón no resto de linguaxes escénicas do audiovisual, onde non teñen, senón, referendado a súa calidade como actores e actrices dotados dunha inmensa valía persoal e profesional".

Formadores e divulgadores do teatro

O xurado tamén quixo destacar a faceta dos compoñentes de Sarabela como formadores, xa que dirixen as aulas de teatro do campus de Ourense desde os seus inicios, e tamén a de "verdadeiros divulgadores do teatro, tanto por medio das escolas de teatro nas que participan, como nos eventos teatrais que organizan anualmente en Ourense", en referencia a festivais como a Miteu, ou o Fito e a Moti, a través dos cales "teñen promovido a presenza de infinidade de grupos teatrais na nosa provincia, que non só axudan a gozar, senón que nos levan a amar o teatro como eles mesmos o aman."

Ademais da concesión do premio, o Padroado da Fundación Curros Enríquez reuniuse este sábado coa presenza de representantes do Concello de Celanova, da Deputación Provincial de Ourense, da Real Academia Galega, da Universidade de Vigo e outros patróns a título individual, co fin de aprobar as contas e actividades de 2024 e outros asuntos internos.

Como valoración do exercicio pechado, destacouse ás máis de 11.000 persoas atendidas pola Fundación e resultadodas actividades e servizos que a entidade desenvolveu en diversos lugares como son a Casa dos Poetas e a Torre de Vilanova dos Infantes. A Casa dos Poetas recibiu máis de 5.000 visitantes e 2.800 escolares na participación do programa "Ven coñecer a Celanova de Curros e Celso Emilio".