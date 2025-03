A radio escolar que esperta talentos

Corenta estudantes de 3º da ESO do IES 12 de Outubro gozarán das pezas de arte do Louvre, durante unha viaxe a París en abril, mentres escoitan unha audioguía coa voz dos compañeiros. É un exemplo do aproveitamento que fan da radio escolar neste instituto ourensán, no que estudan uns 300 alumnos e alumnas. O obradoiro radiofónico é un proxecto dirixido a rapaces e rapazas de 1º da ESO a 2º de Bacharelato que se chama Radio Canedo, en recoñecemento á historia do antigo concello da marxe esquerda do Miño, onde a vella estación de tren se emprazaba no soar actual do centro.

O xermolo da radio prendeu pola vocación por deixar pegada da memoria do barrio. A iniciativa inicial, que se denominaba Ponte Canedo e xurdiu en 2022, recollía os testemuños de persoas significativas da zona, entrevistadas polo alumnado cun enfoque interxeracional e co afán de manter presente a historia pontina por medio das palabras de antigos ferroviarios, unha mestra xubilada, un hosteleiro de longa traxectoria... "A partir daquelas entrevistas, que subiamos a YouTube, sentimos a necesidade de crear unha radio escolar para deixar rexistrados os diálogos. Así naceu. Comezamos no curso 2023-24", lembra Carlos Seara, profesor de Historia, coordinador da biblioteca do centro —un espazo de cultura e aprendizaxe con máis de 13.000 títulos—, e impulsor de Radio Canedo, que se almacena como un podcast na plataforma Ivoox.

Entre os contidos recentes en difusión hai unha entrevista a alumnas do Grao Medio de Estética, un FP do centro; un faladoiro de estudantes do instituto sobre a súa vida cotiá; experiencias relatadas por alumnos que chegan desde Primaria; e entrevistas a escritores de sona, como Pedro Feijóo e Paula Carballeira. "É unha ferramenta que mellora a comunicación oral, estimula o debate, e é inclusiva porque fomenta o traballo en equipo", salienta Seara. "Subir os contidos á rede é fundamental para deixar rexistro, para que quede constancia, tamén para que se poida empregar ese material para traballar na aula".

O profesor de Historia Carlos Seara é o coordinador do proxecto Radio Canedo. / ROI CRUZ

"Traballar contidos a través da radio escolar axuda no proceso de aprendizaxe"

A emisora do 12 é posible grazas ao programa ‘Radio na Biblio’, vencellado ás bibliotecas escolares. Actualmente participan 168 centros en Galicia. "Cada ano a consellería integra arredor de 30 novos centros, tanto de Secundaria como de Primaria. É un proxecto en crecemento", explica o profesor. O orzamento de Educación permitiu adquirir o material e recibir formación. O xornalista Sergio Pascual foi peza chave. "Mantemos os pés na terra pero, a futuro, estaría bien dispoñer dun espazo máis adaptado e con mellor acústica", indica Seara.

"A materia que impartimos é unha ferramenta, pero non un fin en si mesmo. Traballar contidos a través da radio escolar axuda no proceso de aprendizaxe. Sempre hai oportunidade de levar algún proxecto da clase á radio", expón Ramón V. Prol, que tamén é docente de Historia no 12 e coordina o club de lectura. "Na radio non é só importante a locución, senón tamén o guión, a posprodución, os efectos sonoros... A radio axuda ao traballo cooperativo e permite que o alumnado descubra unha serie de talentos que nas clases tradicionais non chegan a espertar", sinala o mestre. "Creo que estamos a plantar unha semente para incentivar o gusto pola radio e para que aparezan posibles vocacións xornalísticas", cre Carlos.

Profesores e alumnos do 12 de Outubro, no espazo da biblioteca reservado a Radio Canedo. / ROI CRUZ

"Aprendes a escuchar y a trabajar en grupo"

"Ayuda a expresarse mejor y a soltarse un poco, antes era muy tímida y la radio me ha ayudado", expresa Natalia Rodríguez, de 4º da ESO. "Es positivo poder sentirse libre delante de un micrófono. Esta actividad permite conocer varias opiniones y saber más sobre otras personas. Me resulta muy interesante por eso", destaca Benjamín Soria, que tamén está en 4º. "Aprendes a escuchar y a trabajar en grupo", valora, por su parte, Teo Blanco, de 2º de Bacharelato. "Con lo que cuentan los entrevistados te surge una nueva curiosidad", engade este alumno.

Un dos alumnos que participa na actividade de radio. / ROI CRUZ

"Me ayuda a tener las ideas ordenadas, a preguntar y a hablar de una forma clara, a expresarme mejor en público, con fluidez, tranquilidad y serenidad", opina Diego Fernández, que tamén é de 2º de Bacharelato. "Antes de la entrevista charlamos con la persona para conocerla un poco y ver cómo es. Eso sienta una base para que sea mucho más fácil comunicarse y la conversación, más natural y fluida", analiza este rapaz.

Outro dos estudantes que colabora coa radio. / ROI CRUZ

"Dá unha imaxe normalizadora do galego"

"As entrevistas cos autores son menos formais e máis naturais das que adoitan facer nos medios de comunicación, e ás veces contan máis cousas sobre a súa vida persoal", detecta Seara. A actividade de radio usa o galego como lingua vehicular. "Dá unha imaxe normalizadora e os mesmos estudantes ven que é produtivo", salienta Chus Méndez, profesora de Portugués e Lingua Galega no centro.

"Asumen a responsabilidade de facer un traballo que vai ser divulgado a un público heteroxéneo e amplo. Coidan a lingua co compromiso de utilizala da forma máis correcta", di a docente. "As prácticas de radio melloran a comunicación oral e escrita, e iso repercute moi positivamente en todas as materias, porque a lingua é a base de calquera aprendizaxe", lembra esta especialista.