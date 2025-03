«O camiño no que estou débollo ás mulleres que loitaron antes ca nós»

Cristina Pato é ourensá e foi música e gaiteira. Agora divide a súa vida entre a súa provincia natal e os Estados Unidos, onde abandonou os escenarios para adicarse a escritura e a docencia, un campo que, di, é o seu actual camiño. Toda esa traxectoria serviulle para que o xurado do Premio Clara Campoamor á Igualdade de Oportunidades a proclamase vencedora deste ano.

Vén de obter o Premio Clara Campoamor á Igualdade de Oportunidades, como se sinte ao recibir este recoñecemento?

Recibo a noticia profundamente agradecida ao xurado que pensou en min para este premio. Sería imposible estar onde estamos se non fora por todas aquelas mulleres que, moito antes ca nós loitaron por abrirnos as portas ao futuro. Por iso é unha honra grandísima recibir un premio que leva precisamente o nome dunha muller que marcou un antes e un despois na historia da igualdade no noso país.

Que significa para vostede este premio? Especialmente no contexto dunha carreira moi vinculada a facer visible realidades que antes non o eran.

Son a pequena de catro irmás. Tamén son a filla da Maruxa, que ven dunha familia de seis irmás, todas elas mulleres. E son moi consciente de que todo o que fixen na miña vida é porque elas estiveron aí antes ca min, guiando o meu camiño de xeito consciente ou inconsciente, amosando, co seu instinto de supervivencia, unha forza incansable para atopar un camiño propio, a pesar das circunstancias. Polo que sinto que este premio é delas. De todas as mulleres da miña familia.

"Na cultura actual da inmediatez e da exposición e conexión constante, coido que ten que ser moito máis complexo sobrevivir como artista a nivel persoal e profesional"

Cunha traxectoria tan prolífica, cales diría que son os desafíos que atopou ou atopa nun campo artístico tan competitivo?

Non me gusta mirar atrás, pois os desafíos do pasado son completamente diferentes aos do presente, aínda que dalgún xeito eses desafíos me guiaron cara o que son agora... Simplemente unha nota: o meu primeiro disco saíu antes de que internet dominara as nosas vidas, e iso é algo que agradezo, pois na cultura actual da inmediatez e da exposición e conexión constante, coido que ten que ser moito máis complexo sobrevivir como artista a nivel persoal e profesional, semella que xa non hai separación posible.

Levando anos compaxinando a vida entre Galicia e Estados Unidos, diría que se percibe distinto a temática do premio, a igualdade de oportunidades?

É curioso, porque levo vinte anos a cabalo entre dous países que representan moitos xeitos diferentes de entender a vida, e canto máis tempo pasa, máis consciente son de que mentalmente son unha cidadá de entremedias, pois habito ese lugar que habitamos todos os que, polas razóns que sexan, sentimos que formamos parte de varios lugares á vez. A miña perspectiva con respecto á igualdade foi facéndose máis rica e complexa cos anos, e iso débollo en parte á miña decisión de vivir nunha constante intersección: entre culturas, entre disciplinas, entre profesións, entre grupos diversos de persoas que entenden a vida dun xeito diferente ao meu.

"Quizais o meu consello sexa parar para escoitar e aprender a abrazar e convivir coa incerteza, a ambigüidade, e o medo que forma parte das profesións creativas"

O Premio Clara Campoamor é tamén un chamamento a reflexión, que mensaxe lle gustaría transmitir as novas xeracións que a teñan como referente?

A palabra referente, ao igual que identidade ou igualdade, é unha palabra complexa, chea de matices, que ás veces non temos o tempo de definir. Non sei se fun ou serei un referente, e tento non pensar moito no que iso significa, pero si que penso na responsabilidade de ter sido un personaxe público, e do que iso significou para min, e na responsabilidade que supuxo ter unha plataforma ou un medio para expresarme (antes a música, agora a escritura). Quizais o meu consello sexa parar para escoitar e aprender a abrazar e convivir coa incerteza, a ambigüidade, e o medo que forma parte das profesións creativas.

Precisamente o recoñecemento é tamén pola súa faceta de escritora e productora, entra entre os seus plans mergullarse mais nestes aspectos?

Hai uns anos que comecei a construírme un camiño máis acorde cos valores que fun adquirindo na miña carreira, e co xeito que sentía que quería compartir eses valores. Atopei na docencia, na produción, e na escritura a miña voz e a miña paixón, e por algunha razón que aínda non sei como explicar, a música deixou de ocupar o espazo que ocupaba na miña vida. Sempre serei música, aínda que xa non exerza, pois é a música a que me ensinou a poder ser outras cousas, a curiosidade e a paixón por aprender, entender, e expresarme forman parte do que son como persoa.

"Sempre serei música, aínda que xa non exerza, pois é a música a que me ensinou a poder ser outras cousas"

E hai algunha cita en Ourense no horizonte?

Hai cinco anos que me retirei discretamente dos escenarios para abrazar outro tipo de vida que me permitira centrarme na docencia, na produción de proxectos dedicados a explorar o rol das artes na sociedade, e na miña escrita cunha segunda novela que espero que se publique durante este ano. Non sei se volverei á profesión de música, pero si sei que o camiño no que estou agora é o camiño que quero camiñar, e iso débollo precisamente ás mulleres que antes ca nós loitaron para que hoxe poidamos construír un camiño propio, alén dos estereotipos, alén das expectativas que poñan en nós.

«Aprender e colaborar cunha persoa allea, para min é a definición de igualdade»

Colaborou con músicos internacionales de renome. Influiron estas experiencias na súa visión da igualdade no seu ámbito?

Son moitos os artistas e profesionais que me axudaron a ter máis perspectiva, a poder entender o omplexa e chea de matices que ten que ser a definición da palabra igualdade. Co violonchelista Yo-Yo Ma, a quen considero o meu mentor, e co que traballei durante dúas décadas, aprendín como a música é un motor de comunidade, como nos conecta e nos invita a imaxinarnos no lugar do outro. A través do seu proxecto da ruta da seda (o Silkroad Ensemble), e durante máis de vinte anos, invitou a traballar xuntos a músicos de culturas históricamente confrontadas, para simplemente descubrir que pasa cando persoas alleas se poñen a traballar. Para min é aí onde radica a definición de igualdade: aprender, apreciar e colaborar cunha persoa allea á nosa realidade.

Actualmente atópase en California, pero desligada deses escenarios

Comecei a colaborar coa Universidade de California en Santa Barbara no ano 2017, cun proxecto interdisciplinario sobre a memoria, conectando as ciencias e as humanidades a través das artes. E pouco a pouco fixen diso a miña actual carreira.