Tres bazares con el cartel de cierre: «Nos comen las plataformas ‘online’»

Tres establecimientos, alguno histórico, dedicados a productos de hogar y decoración , cuelgan estos días el cartel de «liquidación por cierre» en Ourense. Uno de ellos es el comercio de Toña Caramés, una empresaria pionera que abrió en Santo Domingo el primer Hiper 100 de la ciudad, en su caso de capital local y ajeno entonces a la invasión de los bazares chinos.

Toña Caramés en su negocio, el primer hiper 100 de Ourense / Iñaki Osorio

También cuelgan el cartel de liquidación otras tiendas de decoración como Tevas & Co de Plaza Mayor y Mandarina Home, propiedad esta última de uno de los empresarios y comerciantes veteranos de la ciudad, Aser Óscar Sánchez Ruido.

Otro local de decoración y moda a punto de cerrar en Plaza Mayor. / Iñaki Osorio

«Tengo 80 años y llevo 60 como empresario. Fui uno de los fundadores y presidente del centro comercial Pontevella, y como defensor del pequeño comercio es triste ver cómo se producen estos cierres por la presión de las plataformas y comercio ‘online’, pues cada día llegan a la ciudad miles de paquetes por esa vía también muebles y hogar», explica.

En su caso la situación es más que asumible, «pese a la tristeza, pues quedan en el paro cuatro trabajadores que tendrán que buscarse la vida», pero la clave para sobrevivir «es diversificarse; tenemos ya tres tiendas de colchones en Ourense de Natur Sueño, varias en el resto de Galicia y otras líneas de negocio, pero hay empresarios que no han sabido cortar a tiempo y son situaciones dramáticas, pues no tiene ya ni para pagar las liquidación de sus trabajadores».

«Hay que reaccionar rápido»

Su historia es anexa a la del comercio de Ourense, «de hecho tuvimos la franquicia Merkamueble, la dejamos en el momento preciso y ahora tenemos otras tiendas de muebles con la línea Mimoondo. Hay que reaccionar rápido. Ese sería mi consejo para los empresarios que ahora empiezan», indica, ante esa caída en picado de tantos comercios. Reconoce que «también es cierto que en ciudades como Vigo, por su población y fuerza comercial perviven con éxito algunos de nuestros negocios que aquí cerraron», indica.

«El problema es que hay pequeños empresarios que están resistiendo y tiene que recurrir a una concursal. No puedes estar con una empresa que no da beneficios durante mucho tiempo. Hay que cerrar pero a tiempo, para pagar hasta el último euro. Ya sé que siempre no es fácil», indica. La clave insiste es «estar muy atento al mercado. A los jóvenes que quieren montar un negocio , les diría que estudien el mercado, que abran, pero si en seis meses o un año no va, que cierren pronto para no endeudarse hasta la coronilla» .

En su caso «cada área de negocio que tenemos en Galicia es una empresa independiente; una no echa la mano a la otra, y la que se cae se cae. Hay que emprender pero con estrategia», aconseja.

Cierra el primer Hiper 100

Para Toña Caramés, una de las más respetadas empresarias de Ourense, por su larga trayectoria de décadas al frente de su tienda de Santo Domingo, la primera que abrió y el primer modelo de Hiper 100 , ahora centrado en temas de hoy y decoración y la adquisición de otros negocios, el cierre «por jubilación», indica, le duele porque no hay relevo familiar para este local. Estos días sigue liquidando ya casi todos los productos y ayer se emocionaba ante el continuo afecto de muchos clientes.

