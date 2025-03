El PP pone deberes a Jácome pero no se moja sobre otro cogobierno con él

«¿Choverá mañá?». Era la respuesta con la que, haciendo uso de la retranca, contestaba ayer la portavoz de grupo municipal del PP, Ana Méndez, a la reiteradas preguntas de los informadores sobre la posibilidad, de que el PP reedite un tercer intento de cogobierno con el actual alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome , a la vista de una serie de voces internas disidentes, que defienden que, para estar aprobándole todo al regidor, «·mejor cogobernar y llevarse parte de los méritos».

El grupo municipal del PP, con Ana Méndez, Pepe Araújo, Sonia Ogando, Inmaculada Moreiras y Jorge Pumar –sólo faltaban dos, Francisco Javier Rodríguez Nóvoa y la también diputada Noelia Pérez– comparecía ayer públicamente para poner en valor el «trabajo que está haciendo la Xunta por Ourense, la última con la declaración de la zona histórica como área Rexurbe frente a la inacción» del gobierno local, señalaron.

Una rueda de prensa en la que enfatizaron la importancia de esta declaración Rexurbe, dado que «el gobierno local carece de un Plan de Vivienda, que es el problema más acuciante que tiene actualmente la sociedad, y desde el PP no nos quedamos con los brazos cruzados ante esta situación, sino que ofrecemos soluciones en la ciudad gracias a la Xunta de Galicia con hechos», explicó Ana Méndez.

Subrayó que esta declaración de área Rexurbe se suman la adjudicación para la construcción de 64 viviendas de promoción pública en Mariñamansa o el Bono alquiler con 13 millo es en aportaciones para ayudar a la juventud gallega a emanciparse ● Los populares señalan que los siguientes paso que debe dar el Concello es la apertura de la Oficina de Rehabilitación del PERI y la realización del Plan de Dinamización.

También ● la concejala popular Sonia Ogando, que fue edil de Urbanismo en el cogobierno entre el Partido Popular y Democracia Orensana, mostró su satisfacción por la decisión de la Xunta, recordando que esta declaración parte de su empeño personal, “y estoy convencida de que será un revulsivo para esta zona de la ciudad que tiene un estado de degradación considerable”

Apoyo a la ciudad, no a Jácome

El tema no obstante, tras una reciente comida en la que estarían esos cargos en activo y otros ya exalcaldes o exconcejales, partidarios supuestamente de cogobernar con Jácome –y presuntamente articular alguna candidatura alternativa al congreso local al que presente el aparato del partido– era si el PP va a volver con el alcalde de DO, a la vista de los continuos apoyos a las modificaciones de crédito que le permiten tener músculo contable y capitalizar el voto.

Ana Méndez insistió en que «nosotros estamos trabajando para presentar un proyecto de ciudad propio. Cuando apoyamos modificaciones de crédito, lo hacemos pensando en el bien de la ciudad». Solo reconoció que «puede haber diversidad de opiniones, donde hay mucha gente» pero no hay «base fundamentada» para hablar de otro cogobierno . «Las visiones diferentes enriquecen un partido, pero como equipo que somos hablamos las cosas en el vestuario», bromeó Jorge Pumar.

No hay noticias del Peri del casco histórico y sin presupuestos desde 2020

El PP no fue complaciente ayer con las políticas de Jácome y le invitó, al amparo de las ayudas que supondrá el plan Rexurbe, a preparar un plan de dinamización del casco histórico en el ámbito urbanístico, social y de apoyo al comercio.Pero el contexto es casi desértico. Hace falta para ello un nuevo plan del casco histórico, el PEPOU, del que nada le habló Jácome en estos años, pese a que Sonia Ogando reconoce que lo dejó «·muy adelantado» durante su mandato como edil de Urbanismo. Lamentaron el desmantelamiento de la oficinad del PERI, que piden se refuerce y dote de personal y unifique para trabajar tras este balón de oxígeno y proyectos que será el Rexurbe de la Xunta Aunque tampoco informa el gobierno local sobre el PXOM, saben que está en fase de subssanación de algunos puntos que le ha pedido la Xunta, antes de proceder a su aprobación.Sin embargo, cinco años después de la aprobación en 2020, por parte del bipartito de PP-DO, de los presupuestos del Concello, el gobierno de Jácome no les ha presentado en estos cinco años ningún otro borrador para la aprobación de unos nuevos presupuestos, y sigue con aquellos prorrogados.La situación no es la deseada, pero consideran que «el no por sistema a todo» , redundaria en perjuicio de la ciudad . Son conscientes de que «hay que informar a la gente de que la mayoría de obras que ahora hace Jácome, estaban ya previstas de antes, y habían trabajado en ellas muchos compañeros del PP que están aquí. Nuestro trabajo es informar que son esos proyectos eran nuestros», indica Ana Méndez.