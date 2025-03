Diez años del asesinato del párroco de Vilanova y el robo de la diminuta Virgen del Cristal: «Tío Adolfo era un hombre bueno, no supo atisbar el peligro»

La bonhomía y generosidad de Adolfo Enríquez Méndez permanecen como el gran legado de un sacerdote caritativo que se desvivía por ayudar a los pobres. El 10 de marzo de 2015 murió víctima de un asalto violento en la casa rectoral de Vilanova dos Infantes (Celanova), donde era párroco desde 1969. Tenía 77 años. Los criminales mataron al cura —un hermano lo localizó en un galpón, con signos de violencia— y se apoderaron de la Virgen del Cristal que él custodiaba. La diminuta talla del siglo XVII, muy venerada en la zona, es una de las imágenes marianas más pequeñas del mundo y fue glosada por Manuel Curros Enríquez en un poema de más de mil versos. La justicia decretó el archivo provisional de la causa en junio de 2018. La Guardia Civil detuvo a dos presuntos autores en enero de 2016: un tío y un sobrino de origen croata a los que la víctima ayudó en muchas ocasiones. Fueron puestos en libertad y la justicia no vio pruebas suficientes para poder juzgarlos por el asesinato.

Diez años después de un crimen sin resolver, la familia tiene claro cuál es su deseo, que persiste desde aquel día fatídico: «Justicia con mayúsculas. Tío Adolfo creía en el perdón, no en el odio, la ira, el rencor o la venganza. Pero tengo muy claro que hubiera querido justicia y, de haber salido vivo, la primera denuncia hubiera sido la suya», asegura José Manuel Enríquez González, el sobrino de la víctima y el portavoz familiar. «Lleva diez años muy presente, no hay día que no hablemos de él».

Adolfo Enríquez, con la imagen de la Virgen del Cristal. / Foto cortesía de Pilar Alonso

«Hay unos criminales en la calle y pueden volver a hacerlo»

Es consciente de la dificultad del caso, pero el sobrino no renuncia a creer. «Hemos perdido diez años muy importantes pero mantengo la esperanza. Un hilo que aparezca en cualquier momento puede encender la chispa», incide José Manuel. «No podemos permitirnos que el caso se olvide. Se atentó contra la vida, que es el mayor bien del ser humano. Hay unos criminales en la calle y pueden volver a hacerlo», advierte. Con un símil futbolístico, el familiar cree que, pese a la década transcurrida sin resultados concluyentes, aún es posible resolver al asesinato de su tío con éxito. «Empezamos la segunda parte, queda partido».

Me hubiera gustado que este crimen, que no es un crimen común, hubiera tenido una mayor presencia de efectivos

En su fuero interno mantiene la sospecha sobre los dos croatas que fueron detenidos. «Tengo el convencimiento de que algo tienen que ver, hermanitas de la caridad no son», resuelve José Manuel. La vivienda estaba revuelta pero en la escena no se halló ni una huella de los delincuentes. «Los autores no son unos simples chorizos, sino una banda criminal debidamente organizada», subraya el sobrino.

Paso a disposición judicial de los detenidos, en 2016. / BRAIS LORENZO

«Era el padre de los pobres»

En agosto de 2015, José Manuel halló una documentación, que puso a disposición de la Guardia Civil y mostraba las «escandalosas» cantidades con las que su tío ayudaba a los sospechosos. «Él era el padre de los pobres, durante sus años de sacerdocio en la zona hizo de psicólogo, médico, taxista, de todo. Hasta de banco», lamenta el familiar.

«Era un hombre extremadamente bueno, cándido e inocente, no creía en la maldad de las personas y no supo atisbar el peligro». Los familiares habían avisado a Adolfo Enríquez de que tuviera cuidado con el trasiego constante de personas supuestamente necesitadas que acudían a la rectoral a por dinero y comida.

«Recibía visitas y llamadas todos los días de gente que solo le pedía, pedía y pedía. Era incesante, un agobio. Él no supo ver la maldad de esa gente. En este caso la connotación del asesinato es incluso más grave, porque tío Adolfo también fue víctima de coacciones, de estafa, de una presión psicológica bestial».

Vecinos de Vilanova dos Infantes, junto a la rectoral, el día de marzo de 2015 que se conoció el homicidio. / BRAIS LORENZO

«A la justicia y la Guardia Civil les pido que el caso no se cierra hasta el último segundo del último día»

La familia desea que las pesquisas sigan. La última comunicación oficial de las instituciones, cuando el caso ya estaba archivado, fue una larga reunión con el entonces teniente coronel jefe de la Comandancia de Ourense. «A la justicia y la Guardia Civil les pido que el caso no se cierra hasta el último segundo del último día». El instituto armado «no olvida» ningún crimen pendiente, afirma la Comandancia. José Manuel está agradecido por la labor de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense: «No escatimaron esfuerzo ni detalle, siempre tuvieron un trato exquisito, y algunos hasta lloraron junto a nosotros», valora.

Agentes en la fase inicial de la investigación, tras el hallazgo del cadáver. / BRAIS LORENZO

Es crítico, en cambio, con el rol de los superiores y de los políticos, por no haber movilizado desde el primer momento todos los refuerzos necesarios. «Me hubiera gustado que este crimen, que no es un crimen común, hubiera tenido una mayor presencia de efectivos, como la famosa UCO. Y no por minusvalorar el papel de los agentes de Ourense, sino para apoyarlos con los mayores incentivos y medios de investigación. ¿En Ourense no pagamos impuestos?», afea.

La ausencia de la Virgen del Cristal: «Por el pueblo de Vilanova, por tío Adolfo y por las connotaciones religiosas, deseo que aparezca, pero prefiero que su aparición nos llevase a saber la verdad de lo que sucedió aquella noche y que traiga aparejado el hilo del que poder tirar»

Más crítico todavía se muestra con la actuación de la Fiscalía y de la jueza instructora, que decidió dejar en libertad a los sospechosos y terminó archivando el caso. Al contrario, la familia defiende que existían indicios suficientes.

José Manuel Enríquez, durante la entrevista con FARO. / ROI CRUZ

La Virgen del Cristal, una imagen mariana única de doble cara, introducida de forma inexplicable en un cristal ovoide macizo sin incisión alguna —su origen se sitúa en 1630— es un emblema de Vilanova dos Infantes que trasciende la fe católica. Su ausencia sigue afectando. «Por el pueblo de Vilanova, por tío Adolfo y por las connotaciones religiosas, deseo que aparezca, pero prefiero que su aparición nos llevase a saber la verdad de lo que sucedió aquella noche y que traiga aparejado el hilo del que poder tirar», expresa José Manuel.

Una placa honra a lavíctima. / B. L.

Un acto de homenaje este domingo

¿Fue un robo por encargo de la talla —la venta en el mercado negro sería harto complicada—, se trató de un asalto por dinero que derivó en un homicidio? Los criminales que mataron al párroco no se llevaron, por ejemplo, ni cálices ni una cruz procesional ni todo el efectivo que había en la casa. «En estos diez años, un día me acuesto creyendo una cosa y el siguiente creo otra. El valor económico de la Virgen era mínimo, pero el devocional, patrimonial e histórico es altamente importante», resalta José Manuel.

«Quiero pensar que su gran milagro está por venir y será el esclarecimiento del caso. Ese día diré: labor cumplida», dice el portavoz de la familia

Una placa recuerda al sacerdote junto al lugar en el que lo mataron. Una asociación juvenil lleva su nombre y honra su memoria, imborrable en Vilanova. Don Adolfo reposa en el cementerio de la rectoral. Este domingo, vecinos y familiares le rinden homenaje en la iglesia que, durante 46 años, administró con la bondad y la generosidad como señas principales. «Quiero pensar que su gran milagro está por venir y será el esclarecimiento del caso. Ese día diré: labor cumplida», finaliza el portavoz de la familia.