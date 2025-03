Una invasora de nombre dulce

La mimosa, «Acacia de albata», es una planta perenne que se utilizaba antiguamente para decorar con sus flores a los animales, carros y vestimenta para celebrar el Entroido, así como también las estacas en los viñedos. No obstante, con los años se ha convertido en una plaga con gran proliferación y «en O Ribeiro se están expandiendo, es difícil controlarlas», alertan desde la asociación ecologista Ridimoas, de Beade, que se ha dedicado a erradicar de su bosque a esta especie. En O Ribeiro «el 80% del espacio forestal está ocupado por mimosas», advierte Pablo Rodríguez Oitabén, el presidente de la entidad. Esta especie ha sido incluso objeto de una investigación internacional por las Universidades de Coímbra y de Vigo, y de una tesis doctoral en O Ribeiro, especialmente en el bosque Ridimoas. Se concluyó que con medios físicos no se puede combatir. Su único beneficio es que mejora el suelo y es una leña de gran calidad.

En esta comarca prolifera en gran parte porque los montes están bastante abandonados, hay cambios de cultivos y ya dejó de usarse para estacas al sustituirse por alambres y hierro. No obstante, se usa para leña porque «es de buena calidad, tiene buen poder calorífico». Explica Oitabén que cuando Ridimoas compra una parcela le sale más caro el erradicar la planta. Y es que hay que cortarlas y luego darles herbicidas sistémicos en cada corte y en un acacial hay millones de mimosas.

En el bosque Ridimoas «están desapareciendo pero hay que estar siempre controlando». Comenta que se hizo una tesis doctoral en O Ribeiro, por la doctora Paula Lorenzo Rodríguez, especialmente en el bosque Ridimoas, que se publicó en 2010, y fueron alrededor de cuatro años de investigación que dieron como conclusión que «por medios físicos no tiene solución esta plaga», ya que «ella misma crea sustancias que impiden que crezcan otras plantas, como robles y castaños».

Enriquece el suelo

Pero no todo es malo, y es que esta acacia tiene beneficios para los bosques ya que «el suelo donde está es de gran calidad, lo enriquece aunque no permite la convivencia con otras especies. Lleva aquí cien años y llegó a tener una fiesta propia, la ‘Festa da Mimosa’ en O Carballiño, que surgió en los años 60 en el casino recreativo, pero que ya no se festeja.

Esta especie llegó desde Australia como planta ornamental, es una leguminosa, y tiene un fruto como la vaina de una judía, y «un poder de brotar incluso 50 años después de haber caído en el suelo», según se concluyó de dicha investigación. Además aguanta el calor de los incendios. En las raíces tiene como unos nódulos llenos de bacterias «que toman el nitrógeno de la atmósfera y lo fijan al suelo haciéndolo más fértil, siendo buena esta tierra para las macetas de los geranios».

En la investigación también se observó que las heladas por debajo de -10 grados bajo cero mata a las mimosas grandes, mientras que las pequeñas vuelven con intensidad. Así, el mejor momento para eliminarlas es después de una gran helada de -10º, ya que están más débiles, pero lamentablemente en O Ribeiro, desde que se fundó la asociación Ridimoas en 1988, «solo heló así dos veces, creo», dice Ridiomas. En la tesis doctoral se indicó además que una pendiente del 60% en el terreno inhibía el avance de su colonización. Controlarla por medios físicos no es posible, debido a la expansión de las semillas y las raíces que emiten nuevas plantas.

Excepto en Australia, donde no es una plaga , en el resto está catalogada como planta exótica e invasiva ya que no hay una resistencia del medio, enfermedades ni depredadores.

Destaca Oitabén, como curiosidad, que también hubo una empresa de perfumes que «nos llamó y vinieron a coger gran cantidad de flores, pero no volvieron».

