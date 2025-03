El acusado de intentar asesinar a un joven con un machete en una discoteca de Ourense dice que estaba en casa

Dos años después de su ingreso en prisión provisional, G., un dominicano de 25 años y vecino de Ourense, se enfrentó este jueves al juicio en la Audiencia Provincial, en el que la Fiscalía mantuvo una petición de condena de 10 años de cárcel, el pago de una indemnización de 4.500 euros, 11 años de alejamiento con respecto a la víctima y la expulsión de España durante una década desde la libertad condicional. Está acusado de un delito de asesinato en grado de tentativa. Sobre las 5.20 horas de la madrugada del 5 de marzo de 2023, portaba supuestamente un machete de 45 centímetros —filo por un lado y sierra por el otro— con el que presuntamente golpeó a otro joven, con el que tenía mala relación, y con el que apenas media hora antes ya había tenido una pelea a la salida de un pub de la zona de los vinos. La agresión final tuvo lugar en el interior de una discoteca de la calle Arturo Pérez Serantes.

«Estaba contra la barra esperando que un amigo pidiera y recibí un impacto por la espalda. Al darme la vuelta lo vi a él, le tiré un vaso y salí corriendo hacia él», narró el perjudicado. No vio venir el ataque, fue una sorpresa, afirma. En el forcejeo posterior llegó a sujetar el machete, con el que se cortó. El presunto agresor se dio a la fuga. La víctima tenía una fractura abierta de cráneo. El encausado sostiene que él no fue el autor. Afirma que no llegó a estar en la discoteca sino que, tras la pelea previa en el pub —el acusado culpa al denunciante de un supuesto ataque por la espalda—, «me fui a mi casa hasta que me detuvo la Policía allí», expuso en su turno G. Cuando los agentes fueron al domicilio lo vieron ebrio, tenía arañazos en el cuello, los brazos y la cara y, según los policías, dijo que «había salido de fiesta, había tenido problemas y que sus problemas los arreglaba él», declararon.

La defensa alude a que en las imágenes del local de ocio nocturno se ve a una persona con la capucha puesta, mientras que, según el perjudicado, el agresor no llevaba nada en la cabeza. «La identificación fue fallida. Hay muchos motivos para poner en duda ese testimonio: no sabemos si existe un resentimiento por el altercado anterior, había poca luz, había bebido...», enumeró el abogado, que sugiere que el autor fue el compañero de piso del sospechoso, al que la Policía sorprendió tras el suceso en la calle portando el machete, una gorra y una chaqueta en la que escondía el arma.

La defensa apunta al compañero de piso: "Lo pillan con las manos en la masa y le echa la culpa a otro, a la persona que convive con él"

Tras intentar evadirse y mostrar resistencia a su detención, dijo a los agentes que él no era el agresor y que las pertenencias eran de G. La fiscal indica que, en el plumífero, se halló ADN de la víctima y del acusado. «El compañero, que está ahora mismo en paradero desconocido, se resiste, porta el machete, lo pillan con las manos en la masa y le echa la culpa a otro, a la persona que convive con él», manifestó el defensor. Añadió que en el arma blanca no había ni ADN ni huellas del encausado. Sí sangre de la víctima.

Un arma «apta para matar» y riesgo vital

La Fiscalía ve probado que el autor fue G. La víctima dio su nombre a la Policía y mostró a los agentes el Instagram del sospechoso, además de indicar la zona en la que vivía y de identificarlo en fotos en la comisaría. La fiscal cree que el acusado tenía intención homicida, por las rencillas previas, el uso de un arma «apta para matar», la zona «vulnerable» a la que se dirigió el golpe —la parte de atrás de la cabeza—, la intensidad del golpe y el riesgo alto para la vida si se hubiera producido una inflamación o hemorragia, como expresaron los forenses en su declaración. En este caso, la fractura no llegó a desencadenar esas complicaciones graves. «No es nada extraño que se hubiera producido, y en ese caso habría comprometido la vida», expresaron los profesionales del Imelga. La víctima eligió solicitar el alta voluntaria y completó la recuperación en casa.

«Pudo producir la muerte»

«Fue un ataque por la espalda sin previo aviso, de forma sorpresiva y sin posibilidad de reacción, que pudo producir la muerte», sostiene la Fiscalía sobre este caso. «No solo se defendió sino que tiró un vaso al agresor y lo hizo huir. El agresor golpeó una sola vez, no insistió. No hubo riesgo vital ni ánimo de matar, procede la absolución», cree la defensa.

La acusación no halla motivos para ninguna atenuante de consumo de alcohol o drogas, o de anomalía psíquica. Todos los agentes detectaron que había bebido pero la fiscal no descarta que hubiera tomado alcohol tras llegar a casa, pues la detención fue una hora después. El Imelga no vio ninguna patología mental ni de consumo que afecten a capacidad, sí «rasgos de impulsividad». El psiquiatra de prisión aludió a un posible «tinte delirante» pero no llegó a examinar ni a tratarlo porque el acusado no quería ni tampoco refirió ningún síntoma.