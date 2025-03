Tiendas de barrio, la resistencia

Existe un modelo de pequeño negocio familiar que ha conseguido pervivir a caballo entre dos siglos: las tiendas de barrio. Son la versión modesta de los ultramarinos de principios del siglo XX , y pese a que han ido desapareciendo de forma paulatina, engullidas primero por los supermercados, y luego por las grandes cadenas de alimentación, en la ciudad perviven en torno a una docena de tiendas de este tipo, distintas que nunca distantes del cliente y diseminadas por los barrios.

Tenderos como Alfonso, de Jamonería Feri, en rúa Ervedelo, que es ya tercera generación de un modelo de negocio familiar que empezó su abuelo en 1935; Berta que lleva 28 años al frente de su Tienda del Barrio –el nombre del local– en Río Avia; José Antonio, de A Tenda da Paca en O Ribeiriño, que retomó el negocio de su madre, o Emilio y Josefa con A Barreira, en la rúa del mismo nombre en el casco histórico.

Es lo diferente lo que hace que podamos competir con los supermercados; ofrecer conservas de la ría; bacalao de Islandia, el mejor; jamones de Lugo, legumbres de Salamanca; todo lo relacionado con la matanza elaborado como antaño"

«Mi abuelo empezó este tipo de negocio hace 90 años pero creo que voy a ser el último porque mis hijos son universitarios y no van a seguir », cuenta Alfonso. Su tienda en calle Ervedelo, es una provocación para la vista, por la esmerada colocación de cada producto, que llama casi desde la acera.

«En este oficio hay que ponerle cariño», explica. «Es lo diferente lo que hace que podamos competir con los supermercados; ofrecer conservas de la ría; bacalao de Islandia, el mejor; jamones de Lugo, legumbres de Salamanca; todo lo relacionado con la matanza elaborado como antaño y sin conservantes, que viene de Riós, de Lugo. De todo. Hasta un buen licor café».

Es difícil hablar con los propietarios de estas tiendas tradicionales más de un minuto seguido, porque los clientes no dejan de entrar y salir, a un ritmo tan continuo pero bajo control, sin atasco, como el de las agujas de un reloj. Preguntan, observan y elogian el producto.

En la tienda de Berta Vázquez, en la calle Río Avia, las manzanas y naranjas ecológicas de su huerto se entremezclan con el mejor pan tradicional, los embutidos de casa de las montañas de Lugo o Manzaneda, y con un pequeño altar fotográfico dedicada a sus nietos. Ocho nada menos. Cada cliente que entra su tienda, que regenta desde hace 28 años, dedica unos segundos a contar el último episodio de su casa, qué van a comer y entretejen su propia historia cotidiana, como si hicieran crochet, con la de la propia Berta, que ha sabido conciliar los largos horarios de su tienda con la crianza de sus cuatro hijos, ahora mayores.

María Josefa Borrajo y Emilio Vázquez regentan desde hace unos lustros la panadería y frutería A Barreira, en la calle del mismo nombre, al lado del Concello. Es una de las dos tiendas que quedan en el casco histórico y «nuestros clientes son tanto vecinos como funcionarios. Lo que más piden son panes del Reino, de Santa Cruz y de San Vitorino, una calidad que no se encuentra fácilmente, chorizos de los de casa, y otros productos. No hay comparación», aseguran. Afirman que el negocio «da para vivir» pero «posiblemente en un año y medio lo pondremos en traspaso. Ojalá alguien quiera cogerlo, porque esta es zona de paso de turismo y los vecinos no tienen otra tienda cerca». Todos tienen horarios amplios y está en desuso en su mayoría el «aquí se fía» de las antiguas tiendas y tabernas, salvo al cliente conocido «y de fiar».

José Antonio Pérez lleva 12 años desde que tomó el relevo de «A Tenda da Paca» , su madre, en O Ribeiriño. Su local sigue teniendo la esencia del barrio, con algún cliente mayor que se sienta a departir. « Tenemos un poco de todo, pero muchos vienen a por los quesos de Arzúa, las bicas de Castro Caldelas, las hortalizas». José reconoce que «en este tipo de negocio de barrio el estrés no existe. Tuve otros trabajos antes pero esto me gusta. Seguiré aquí salvo... ¡si me toca la lotería!», bromea.

Berta en su tienda de río Avia. | Iñaki Osorio

Berta: «Nos diferencia la calidad; muchos productos son de mi huerta»

Berta llegó a Ourense desde su Oseira natal, donde los padres ya regentaban una conocida tienda hace décadas. Estuvo interna en un colegio, luego aprendió costura, apoyó a su marido en una tienda de vehículos, pero lo dejó todo para dedicarse desde hace 28 años a La Tienda del Barrio, en Río Avia. «Lo que nos diferencia, por eso aguantamos, y de lo que me siento orgullosa es de que vendo productos de calidad a la gente y muchos sonde mi huerta, sin química".

Emilio Con una clienta. | I.Osorio

Emilio: «Esto da para vivir, pero en año y medio traspaso; hay que jubilarse »

En la rúa da Barreira, al lado del Concello, Emilio y María Josefa regentan una tienda que fue la opción de los últimos lustros pues «·el local era nuestro y es el último trabajo antes de la jubilación». Por ese local pasan desde funcionarios, por la proximidad, a vecinos del casco histórico, donde solo queda esta tienda tradicional y otra de mayor tamaño en calle de la Paz. «Da para vivir, pero en año y medio traspasamos; hay que jubilarse y ojalá alguien coja el relevo».

José Antonio en su tienda. | Iñaki Osorio

José Antonio «Aquí no solo vienen a comprar; la gente comparte problemas»

José Antonio es el hombre tranquilo. Tuvo otros oficios anteriores, pero retomó la tienda que su madre había abierto en 1980, A Tenda da Paca en O Ribeiriño. «Estar al frente de este pequeño negocio me gusta. La gente no solo viene a comprar, sino que a veces comparte su problema, se sienta un rato. Eres un vecino más». Asegura que además del servicio que presta al barrio «yo aquí no me estreso, y si lo hago cierro unos minutos y voy al bar de enfrente».

Alfonso en su tienda Jamones Feri de calle Ervedelo / Iñaki Osorio

«Soy la tercera generación en un negocio que empezó en 1935»

El esmero con el que Alfonso coloca y recoloca cada pila de conservas, los productos cárnicos, el mostrador, las frutas, o pesa y distribuye las legumbres compradas a granel en origen, solo es parejo al continuo flujo de clientes que entran a su tienda de Ervedelo. «Soy la tercera generación de un tipo de negocio que comenzó mi abuelo 1935». Le llega gente de los más diferentes puntos «buscando productos únicos auténticos que no hay en un supermercado».