Carta de agradecemento á planta 3 do Hospital Cristal de Ourense

Hai un mes, o 3 de febreiro, ingresei no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense tras sufrir un fallo neurolóxico, pero a outra alternativa que se barallaba dende un inicio era un fallo cardíaco. Por iso, tras un par de días na sala de observación, subíronme á planta 3 do Hospital Cristal, onde son atendidos os pacientes con doenzas cardíacas. A miña experiencia cos hospitais reducíase a unha breve estancia por una operación dez anos atrás e como acompañante dos ingresos dos meus país, que recaeron sobre todo nas miñas dúas irmás maiores. Pero alí non eramos pacientes bautizados co número e a letra da habitación correspondente (no meu caso, a 312B), porque nesa planta tiñamos nome.

Cada enfermeira e enfermeiro, celador ou celadora, e os médicos (neste caso, todos varóns) que me atenderon durante a miña estancia se referiron a min polo meu nome, Salomé, tanto para explicarme a que proba me levaban como para preguntarme cousas tan simples pero tan agradecidas como se me era cómoda a almofada ou como pasara a fin de semana, ou para virme buscar cando saín dar un paseo co Holter fóra da planta e se perdeu a conexión.

A atención humana desta terceira planta e o cariño con que me vin tratada foron tan grandes que cando volvín ingresar por urxencias, 15 días despois dun segundo colapso que ó final resultou ser epilepsia, a persoa que me conduciu a un novo electroencefalograma preguntoume: «¿Pero que fas de novo ti aquí?».

Agora, xa co tratamento médico correspondente, estou intentando vencer o medo ante esta nova enfermidade e ila incorporando á miña vida. Pero sei que, de ter que volver ao hospital, vai ser maior a tranquilidade que ese medo. E para mostra, sobra con decir que é o único lugar onde durmo sete horas dun tirón.

*Salomé Soutelo, veciña de Afonsín (Amoeiro) e paciente do CHUO