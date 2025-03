Más de 12.000 ‘orellas’ de Carnaval endulzaron la jornada festiva en Ourense

El Concello de Ourense endulzó ayer la jornada de Martes de Entroido con un reparto de orellas de Carnaval que se está convirtiendo en costumbre. Más de 12.000 de estos postres típicos de la celebración pagana llegaron a las manos de vecinos y visitantes que acudieron al reclamo en distintas zonas del casco histórico: la Plaza Mayor, Santa Eufemia y Bispo Cesáreo fueron los escenarios de las entregas.

No faltó el acompañamiento en forma de ritmo musical porque a lo largo del día las charangas no se dieron un descanso. a primera hora de la mañana arrancaron Lou Band, Caña Aquí y Tattoo para que el espíritu no decayese y ya por la tarde, antes, durante, y después del reparto de orellas tomaron el relevo Os Caliqueños, Trópico de Grelos y CLK.

Entre medias, el Martes de Entroido también dejó algo para los más pequeños: una fiesta infantil a base de maquillajes y concierto a cargo del DJ Tibu en la Praza de Santa Eufemia.

Para poner el colofón llegó la orquesta América a la Rúa do Progreso. Los bailes corrieron a su cargo a partir de las 19.00 horas.

El fin del Entroido

Tras tantos días de fiesta, el Entroido pone fin hoy con el entierro de la sardina. Las plañideras acompañarán a lo largo del recorrido al cortejo fúnebre que irá amenizado por las charangas Felga y Bandiños desde la Plaza Mayor hasta la quema ante la Subdelegación de Gobierno. Será pasadas las 20.15 horas.