La acusación particular cree que los atracadores del juez decano tenían un plan previo y lo vigilaron antes del robo con pistola

«Ambos efectuaron el correspondiente reparto de roles» y, antes de perpetrar el atraco, «estuvieron siguiendo y vigilando» al juez decano de Ourense y a la persona que lo acompañaba «durante un prolongado periodo de tiempo, a la espera del momento más propicio para ejecutar la sustracción del reloj» del magistrado Leonardo Álvarez, «llegando incluso a sentarse en una mesa a escasos metros de la mesa en la que las víctimas se habían sentado a comer». Es el postulado de la acusación particular en la causa contra dos colombianos acusados de asaltar al juez y a su acompañante con una pistola de aire comprimido, «en perfecto estado de funcionamiento y con apariencia de arma de fuego», en plena zona de los Vinos del casco histórico de Ourense, el 29 de enero de 2024.

Un ladrón armado intimidó al juez y a la otra víctima, mientras que el segundo acusado, el que entregó la pistola al asaltante material, esperaba en una moto para facilitar la huida. «¡Dame el reloj o te mato!», conminó al juez tras colocarle el arma en las costillas, en primer lugar, y cerca de su frente, después de que Álvarez apartase al ladrón. Como el magistrado se negó, el delincuente apuntó a la mujer a su lado. «¡Dame el reloj o la mato a ella!», expresó el asaltante.

La pistola terminó en un contenedor

Se abalanzó sobre el juez, ambos forcejearon, hasta que, al ver frustrado su plan, el encausado se fue a la carrera y se subió en una moto en la que el otro implicado lo estaba esperando, para huir ambos. El juez sufrió arañazos en el pecho, el abdomen y un dedo, y acabó con la camisa rota. Uno de los acusados guardó la pistola en casa de una amiga. El arma acabó en un contenedor. La Policía recuperó la pistola de la basura.

«Ambas víctimas sufrieron daños morales derivados de la situación de estrés generada por un tipo de conducta delictiva que no es frecuente en la ciudad de Ourense», señala la acusación particular

Por estos hechos, la Fiscalía solicita 20 meses de prisión para los dos encausados, y la sustitución de la pena de cárcel por la expulsión de España durante diez años. Acusa a uno de los sospechosos de un delito leve por las lesiones sufridas por el juez. El ministerio público propone 300 euros de multa. La acusación particular eleva la solicitud de condena a 9 años y medio de cárcel para cada uno de los encausados y la expulsión del país. Considera que los dos colaboraron de forma activa en el delito de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa. También les atribuye sendos delitos de amenazas, una infracción por la que la Fiscalía no acusa al ver integrada la intimidación en el robo.

Ve agravante de alevosía

«Ambas víctimas sufrieron daños morales derivados de la situación de estrés generada por un tipo de conducta delictiva que no es frecuente en la ciudad de Ourense», subraya esta parte, que solicita una indemnización de 500 euros para cada uno de los dos perjudicados y casi 200 euros más a favor del juez, por las lesiones y la rotura de la camisa, infracciones por las que la parte pide además penas de multa.

La acusación particular cree que los dos acusados actuaron con agravante de alevosía por la supuesta existencia de un plan preconstituido para cometer el robo. Para acreditar la planificación, la acusación particular solicitó a la instructora que se volcase la información de los móviles de los sospechosos, pero la magistrada no accedió al considerar que supondría una intromisión en la intimidad. Los perjudicados han apelado a la Audiencia.