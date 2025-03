Miles de personas disfrutan del colorido desfile de Entroido en las calles de la ciudad

Este fin de semana, Ourense vivió en pleno el espíritu irreverente y alegre de su Entroido, sumergida en una fiesta que transformó las calles en un derroche de imaginación y color. El gran desfile, ayer por la tarde, fue el plato fuerte de la jornada, parando el tráfico y atrayendo a miles de personas de todas las edades, dispuestas a disfrutar de la fiesta más vibrante de la ciudad.

Las charangas también tuvieron protagonismo. | Iñaki Osorio

El clima no solo respetó la programación, sino que el sol fue un complemento perfecto para que el Entroido pudiese desplegarse en todo su esplendor. Sin necesidad de carpas y paraguas como en años anteriores, los figurantes no sufrieron las inclemencias del tiempo y el público no tuvo que buscar resguardo, así que desde primeras horas, Ourense disfrutó al ritmo de la música y los disfraces, que daban rienda suelta a la creatividad y la sátira, con parodias que iban desde la actualidad hasta la historia.

A las 16.30 horas, la cabeza del desfile partió de As Lagoas, y con el paso de las horas, las comparsas y carrozas iban desfilando por las principales calles de la ciudad: Curros Enríquez, Xoán XXIII y, finalmente, la Calle del Progreso hasta rozar la altura de la Alameda. Un trayecto reconocido para los espectadores y para los participantes. En esta ocasión 44 comparsas y un total de 28 carrozas- entre aquellas más reglamentarias, camiones y coches con remolques- guiando a los más de 2.000 figurantes, que dieron lo mejor de sí en un desfile asentado en el humor, la crítica social y, sobre todo, en mucho color.

Las carrozas, cargadas de creatividad, ofrecieron una representación de todo tipo de temas, volvieron grandes clásicos como los esqueletos, las estaciones o las puestas de escena marítimas, tampoco fallaron los personajes oníricos, ni aquellas que representaban la «fantasía», pero también hubo espacio para acudir al público de masas con representaciones como la de la serie ‘El juego del calamar’.

No faltaron las pequeñas comparsas de entre cinco y diez participantes, que, al igual que los más numerosos, mostraron sus mejores coreografías en un intento de mantener el ritmo y el paso para que no cayese la noche y se apagase el brillo de los disfraces.

Además, aunque cada comparsa llevaba su propia música, los acompañantes musicales del desfile, las charangas Doctor Anchoa, Trópico de Grelos y CLK, mantuvieron el ambiente animado y festivo a lo largo de un recorrido en el que un dispositivo policial, junto con los medios sanitarios y de Protección Civil, garantizó en todo momento la seguridad de los participantes y espectadores, lo que permitió que el desfile se desarrollase y sin contratiempos.

Los premiados

Pasadas las 20.30 horas en la Rúa do Progreso llegó el momento de la verdad: descubrir quién había conquistado al jurado seleccionado para valorar la destreza de los comparseros.

Las Damas de León se alzaron con el primer premio y sus 1.500 euros correspondientes, seguidas de los Lolailos (1.000 euros), mientras que el tercer premio fue a parar al concello de Maside, donde los Azucarados triunfaron con su Fantasía Alada (800 euros). Todas ellas en el apartado de más de 10 concursantes. En las más pequeñas, las de menos de esa cantidad, el premio cayó en favor de Los hombres del caracol con 500 euros. Hubo, además, cuatro cuartos: Os trasnos de Aspanas, Perfectamente imperfecto, Os Rexoubeiros-Anubis y O circo de Estilo Libre compartieron cajón.

A mayores premio especial para la comparsa más ingeniosa, un galardón que se llevó Ourenprix. Por su parte, el Circo Estilo Libre fue la indiscutible comparsa más numerosa con sus 165 figurantes. Ambas se llevaron 500 euros.

La carroza con mejor diseño fue para Ciklón, 1.000 euros valió su puesta en escena.