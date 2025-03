«Con el suelo no hay tanta conciencia de contaminación como con el agua»

Daniel Arenas Lago es investigador Ramón y Cajal en la Facultad de Ciencias de Ourense, y forma parte del proyecto de especialización Campus Auga y del Instituto de Agroecoloxía e Alimentación, donde desarrolla varias líneas de trabajo enfocadas a la agricultura sostenible y la reducción del uso de fertilizantes. Desde el 17 de febrero es también secretario de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, SECS, —una organización fundada en 1947 dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC,— y de la que es socio desde 2016, año en el que la entidad le concedió el premio a la mejor tesis doctoral. La junta directiva recién renovada es también la primera de la historia de este organismo presidida por una mujer, Irene Ortiz.

¿Cuál es el cometido de esta sociedad?

Resaltar la importancia que tiene el suelo tanto a nivel regional y nacional, como global. De hecho, tenemos delegaciones territoriales y en Galicia está una de las más potentes. Además formamos parte de organizaciones superiores internacionales. La función es remarcar la necesidad que tenemos de mantener el suelo, de no perderlo, para poder obtener alimentos a nivel global, porque es fuente de vida. Además, es un componente fundamental en la regulación del clima, de los ciclos biogeoquímicos, en la protección de la biodiversidad y en el mantenimiento de la calidad del agua y del aire, además de ser la base de la seguridad alimentaria y del desarrollo socioeconómico. Desde el punto de vista de la vida humana, si se pierde el suelo es imposible recuperarlo en dos o tres generaciones.

Hablamos de un recurso esencial para la vida y, sin embargo, esa necesidad de protección no está tan presente.

Sí, se habla de la contaminación marina, de los ríos, de los ecosistemas acuáticos, pero nos olvidamos de que al final, el agua que bebemos viene previamente filtrada a través del suelo, que le da características propias al agua.

¿Cuáles son las principales amenazas?

Ahora mismo, desde el punto de vista agrícola, el uso incontrolado de fitosanitarios. Pesticidas, herbicidas, el uso de antibióticos en las granjas, el deshecho de purines de manera incontrolada... Todo esto genera contaminantes en el suelo y en las aguas subterráneas, los ríos, etc. En las zonas forestales, los incendios, que provocan una pérdida de suelo inmensa y, además, las lluvias que suelen ocurrir después arrastran mucho suelo. A nivel urbano, por ejemplo, los gases de efecto invernadero, sobre todo, y los de combustión, porque las partículas se depositan en los jardines y suelos urbanos y generan contaminación, y el propio sellado del suelo, el construir edificaciones en zonas naturales. El suelo en el que pones una carretera o un polígono industrial, ya no se puede volver a utilizar. A nivel industrial, las explotaciones mineras pueden generar problemas de contaminación y de pérdida del suelo y del propio ecosistema.

¿Existe suficiente conciencia social ante una lista tan larga de riesgos?

En la parte edafológia, del suelo, no hay tanta conciencia social como puede haber con la contaminación marina. Todo el mundo sabe que no hay que tirar vertidos a los ríos, ni al mar, que hay que disminuir el uso de los plásticos. Pero la gente, en general, no se da cuenta de que la principal fuente de plásticos del mundo no es el agua, es el suelo. El agua es el destino de los plásticos y microplásticos, pero es el suelo el que recibe primero gran parte de los plásticos que generamos.

¿Qué pueden hacer entidades como la SECS?.

Muchos de los socios son profesores, investigadores, catedráticos que se dedican a trabajar en proyectos tanto a nivel nacional como europeo enfocados no solo en la concienciación, sino también a la recuperación y mantenimiento.

La agricultura sostenible es una de las claves en la protección del suelo y una de las principales líneas de estudio del grupo de investigación Pranta, Solo e Aproveitamento de Subprodutos del que forma parte en Ourense. ¿Hay receptividad en el sector agrícola respecto a la aplicación de estos usos sostenibles?

Te encuentras un poco de todo. Cuando vas a las reuniones con agricultores, en general, son receptivos. Les gusta escuchar y dar su opinión, y al final, tenemos que buscar también un balance entre las necesidades del sector primario y la capacidad que tenemos nosotros para poder implantar o implementar ciertas medidas. Hay que buscar un equilibrio, no puede ser algo en un nivel drástico que pueda perjudicar a las personas que viven del campo, sobre todo a nivel económico. Siempre hay que buscar un equilibro entre la implantación de medidas que sean sostenibles y que permitan la no destrucción o alteración del suelo, y entre el sector agrícola para que no se vea perjudicado de manera flagrante y no tenga la capacidad de generar un cultivo rentable. Nosotros trabajamos mucho con el Inorde y con agricultores de Xinzo, y también viticultores, sobre todo de bodegas de O Ribeiro, y parte de sus preocupaciones tiene que ver con que, por ejemplo, la implantación de la Política Agraria Común de la Unión Europea muchas veces puede ir en contra de las necesidades del agricultor. Buscar ese equilibrio, un punto medio, es siempre lo más complicado.