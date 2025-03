Más de un centenar de felos llevan color y ruido por las aldeas de Maceda

«Me atrevería a decir que es el día de más gente en el pueblo en todo el año». Son las palabras de José Juan, uno de los vecinos de Maceda que en este Entroido se pone el traje de felo para vivir la fiesta desde dentro, al igual que muchos otros, porque tan solo ayer 116 felos recorrieron las aldeas de Maceda de punta a punta esparciendo alegría, diversión, colorido, mucho humor y, sobre todo, travesuras que emocionaron a los más mayores.

Tradicionalmente estos personajes iban por libre haciendo sus fechorías en honor a su espíritu travieso y festivo, pero desde hace varias décadas es el concello el que se encarga de pactar el recorrido que seguirán estos grupos, algo más organizados pero no por ello ni menos tradicional ni más formales. Así, tanto en la jornada de ayer como en la de hoy, las más de cien personas ataviadas con el traje de la figura típica del concello de la Sierra de San Mamede, salen de Maceda y atraviesan Castro de Escuadro, Pias, Escuadro, Santirso, Xinzo da Costa y Celeirón por la mañana, y tras una parada para recuperar fuerzas es el turno de Barxela, Vilar, Carguizoi y Tioira.

En cada una de las aldeas la recepción es la misma: mucha emoción y muchas ganas porque «los más mayores están muy sensibilizados con esta figura que les trae recuerdos de otros tiempos y siempre se emocionan», apunta la comitiva.

«En muchas zonas vive muy poca gente y ver llegar a un centenar de felos es el día grande del año», remarca José Juan, quien recuerda que antiguamente sólo los hombres solteros se ponían el traje. Pero los tiempos han cambiado y ahora «hay hasta niños muy pequeños». Con «muy pequeños» se refiere a «entre uno y tres años», que son los únicos que no descienden por uno de los parajes más míticos del recorrido, el que realizan entre Castro de Escuadro y Pías. Allí los felos evitan la carretera para correr ladera abajo anunciándose con el sonido de las chocas antes de llegar al centro del pueblo y empezar a meterse con unos vecinos que, al igual que en otras aldeas, los esperan con mesas de aperitivos para «recibirlos como se merecen».

La última visita, la que se produce entre Carguizoi y Tioira, también es una de las más llamativas. Una pista de tierra en medio del bosque une las dos aldeas con las que los felos completan un recorrido de 20 kilómetros para llevar la alegría sin quejarse ni del peso de las máscaras ni de las chocas, que no es poco. «No lo sientes porque lo llevas en las venas», comentan.

Desde hace años no solo los felos ocupan el calendario del Entroido en Maceda, la Baixada da Marela, recuperada hace apenas diez años, hace también las delicias de vecinos y visitantes que pudieron presenciar anoche un espectáculo que no deja indiferente. Una cabeza de vaca hecha de madera, acompañada de antorchas, harinas y una figura similar al felo, pero con una máscara mucho más bruta y tétrica, con cuernos y sin pintar, recorrió Maceda en una vistosa procesión que empezó con «20 vecinos y ahora no se da ni andado por la calle» recuerdan desde el concello en el que la fiesta continúa.