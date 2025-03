Bueyes de trabajo y museo en Petín

La carne de buey es muy apreciada por muchos, pero no todos los ganaderos quieren dedicarse a su cría para este fin porque consideran que no les resulta muy rentable ya que hay que criarlos y mantenerlos durante un mínimo de cinco años para después poder venderlos. Pero este no es el caso de un ganadero natural de A Rúa, Mario Nogueira, que tiene una explotación de raza cachena y de cría bueyes para carne en el Monte da Serra do Caurel, entre a Rúa y Quiroga (Lugo), y otra de bueyes de trabajo. Además, proyecta abrir otra en el concello de Petín: «estoy estos días en ello y me la tienen que autorizar».

Bueyes en romería. | FdV

Cree que su explotación de bueyes de trabajo es la más grande que hay en España, con un censo de más de 200 animales, parte vacas y parte bueyes. También tiene terneros, pero los bueyes de trabajo son para uso en las labores del campo, participar en romerías e incluso en anuncios y películas.

Mario, con un ejemplar | FdV

Así, en la provincia de Ourense está creando la explotación de Petín y como tiene aperos de labranza, carros, yugos y otros objetos que usan los bueyes para trabajar, quiere hacer allí un pequeño museo relacionado con este animal.

Empezó en el año 2000 a criar bueyes de trabajo, los domaba y vendía para un deporte rural en el País Vasco que se llama Arrastre de Piedra, y en poco tiempo se hizo referente nacional porque «nadie se dedicaba al buey». Explica que en 2010 llegó el boom de la carne y mucha gente se interesó: «me llamaban para tener información de cómo se hace un buey». También se especializó en bueyes de carne «y compraba terneros, los castraba y los vendía, y compré bueyes flacos y gordos, unos los vendía a gente que los engordaba y otros a restaurantes como El Capricho, un referente a nivel mundial, o a empresas del sector cárnico muy reconocidas en la península». A diferencia de otros ganaderos, para él sí compensa criar bueyes para carne.

Es carnicero de profesión y cuenta que «todo empezó como un hobby y para hacerle honor a mi familia» porque su padre y abuelo en una parte de su vida se dedicaron a esto. Su progenitor murió joven, y «yo en honor a la vida de mi padre empecé en eso».

Ahora la explotación la lleva también su hijo y «yo me dedico no solo a comprar bueyes y vacas especiales para mi empresa sino que también les ayudo a vender, y viajo por toda la península por los mejores restaurantes explicando lo que hay detrás de este animal, las razas, cómo se alimenta, cómo se crían. Toda mi vida gira entorno a su mundo y me conocen en países como Francia o Italia». También estuvo representando a España en una conferencia sobre tracción animal, en Alemania, y con sus bueyes hizo anuncios para la marca de ropa Gucci e incluso películas. Ahora, en la provincia su primer proyecto es en Petín y ya tiene tres naves. En un mes la explotación estará dada de alta.

Suscríbete para seguir leyendo