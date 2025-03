A ritmo de charangas arranca el Entroido

Ourense ya arrancó motores para su gran fiesta. La ciudad se entregó a los bailes, la música y el colorido con el pistoletazo de salida al ansiado Entroido, cita en la que, además, la entrada de un anticiclón propició adelantar las temperaturas primaverales para que nada fallase en el primer día de un fin de semana repleto de festejos y celebraciones.

El Entroido ya estaba presente en gran parte de la provincia, pero en la noche de ayer, como ya comienza a ser tradición, en la capital fue protagonista el regidor municipal, Gonzalo Pérez Jácome, quien subido al palco de la orquesta en plena Plaza Mayor dio su ya habitual «minipregón», sin más invitados tiró de puesta de escena propia para inaugurar las fiestas en la ciudad de As Burgas: «Mirad lo que me esfuerzo que he aprendido a andar en zancos por vosotros», gritó desde el interior de un disfraz de «transformer» que ya había adelantado él mismo a través de sus redes sociales.

En su perfil de X se vistió de «transformer» haciendo uso de la Inteligencia Artificial. Anoche lo hizo en la realidad con un traje elegido a conciencia de color amarillo, la tonalidad del partido con el que dirige la ciudad, Democracia Ourensana. Algo que no dudó en reconocer: «Vengo de transformer porque vamos a transformar Ourense», introdujo para añadir «también de amarillo por el color no solo de DO, sino también de los semáforos ámbar, los semáforos que hacen que la gente vaya más rápido», dijo para reforzar la idea de una transformación veloz para el concello.

No faltó en su discurso alusión para «los satélites del entroido ourensano» para los que pidió aplausos; Frei Canedo, Eiroás y Seixalbo, «con el de Ourense somos cuatro, como cuatro denominaciones de origen hay en la provincia», citó

Estuvo precedido por el baile con la orquesta Claxxon, encargada de animar a los centenares de personas congregados en la plaza y ejerciendo de «teloneros» de un alcalde que recordó algunas de las citas de los próximos días de fiestas, como «la gran degustación de orejas» el martes y terminó deseando a gritos a los presentes «disfrutad del mejor Entroido de toda la historia».

Protagonismo infantil

Fue ese el inicio de cuatro días de fiestas para los más mayores, pero los pequeños ya lucieron sus divertidas galas por las calles de Ourense desde la mañana.

El año pasado la lluvia obligó a los centros a circunscribir sus desfiles a los patios de los colegios, pero este año el sol ayudó a presumir de trajes en el centro de la ciudad. Así, más de 2.500 niños y niñas participaron en cuatro desfiles escolares que recorrieron diferentes barrios. A ellos Pérez Jácome, disfrazado de Batman y la concejala de Educación, Tamara Silva, caracterizada de Mary Poppins, los saludaron a media mañana, cuando se presentaron en la Plaza Mayor, lugar de llegada y salida de varios de los grupos. «Sois los auténticos protagonistas», manifestó el regidor, quien animó a la chavalada a disfrutar del Entroido y de las diferentes actividades programadas por el Concello, con propuestas dirigidas especialmente al público infantil hoy, el lunes y el martes.

En la zona centro de la ciudad fueron nueve centros los que recorrieron las calles con sus distintas temáticas y todos ellos con el apoyo musical de Trópico de Grelos, CLK y Caña aquí para amenizar el paseo. Pero para llegar a los 2.500, otros 800 niños se dieron cita en As Lagoas. Allí llevaron la temática marítima el Mestre Vide y también Curros Enríquez, mientras que el CEIP José G García optó por los bufones medievales, con las charangas Nova de Trives y Bicoia como acompañamiento. En Covadonga fueron 200 los pequeños que alegraron las calles con temática común: la ciencia. En su caso a ritmo de la charanga Os Bandiños. Completaron el elenco más de 300 niñas y niños disfrazados de Etapas de la Historia en el Barrio de A Ponte bailando con la charanga Noroeste.

Más allá de la ciudad

Los disfraces infantiles no se quedaron solo en la capital. O Carballiño, Barbadás y Xinzo de Limia fueron algunos de los concellos de la provincia que contaron con desfiles escolares.

En el caso del barrio de A Valenzá, más de 1.200 personas, entre alumnado y docentes de los colegios Luis Vives, O Ruxidoiro y Filomena Dato y del Centro Ocupacional As Burgas salieron de sus centros poco antes del mediodía para luego juntarse en la Glorieta da Familia, el epicentro de la celebración y donde los mecos permanecerán colgados hasta el final de las fiestas.

En Xinzo de Limia la cita escolar convocó al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que aprovechó para felicitar a las comunidades educativas del Lagoa de Antela y Cidade de Antioquía por sus proxectos en materia de educación ambiental.