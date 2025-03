Galifornia, el proyecto laboral y de vida que ha unido Estados Unidos y Ourense

Sonia Angélica tenía poco más de 20 años en 2015, cuando llegó a Ourense desde su San Diego (California) , con una licenciatura bajo el brazo y sin dominio apenas del castellano, para trabajar como auxiliar de conversación en colegios de Ourense, una ciudad elegida un poco al azar con el dedo en el mapa, desde el otro lado del océano, tras comprobar que Galicia era una de las regiones de España con más demanda de profesores nativos de inglés.

Nueve años después de dejar California, se ha quedado en la ciudad por amor, pues "recurrí a Tinder nada más llegar en un intento de hacer amigos, dado que no conocía a nadie"· y conoció a Daniel. Así quede cidió poner en marcha Galifornia, una academia de inglés que ahora es una pequeña «·embajada» de profesores nativos y amigos todos de Estados Unidos. Entre ellos su hermano Ro, que acaba de incorporarse a este «sueño ourensano» de seis americanos.

«Mi pasión es la enseñanza, pero quería ir a más, así que monté Galifornia, que empezó con 5 alumnos, luego 50, y ahora tengo más de 300 , 5 profesores contratados y la idea, si puedo, de abrir otra delegación en otra ciudad gallega» explica.

«En el caso de mi hermano me lo traje a Ourense porque llevaba unos años en España, los cinco últimos por Madrid dando clases y sin documentos porque no encontraba trabajo fijo, así que me lo traje a la academia».

«Ahora me gusta la lluvia»

Cambiar California, el tópico cinematográfico de los veranos interminables y los cuerpos Danone al sol patinando por playas interminables de palmeras, por la Galicia interior, tuvo su fase de adaptación. «Es cierto que al principio me sorprendía tanta lluvia, llueve muchísimo aquí. En San Diego es rarísimo que llueva y cuando ocurre, la gente no sabe ni conducir» se ríe Sonia. Pero ahora «me acostumbre al clima de Ourense. Me gusta vivir cuatro estaciones pues en California solo tenemos dos». El amor a la enseñanza y a Daniel fueron las razones para quedarse, pero «también me he acostumbrado a los olores, y la lluvia que me ayuda a dormir. Ahora me gusta la lluvia».

Tardó en integrarse «porque a la gente le cuesta algo abrirse aquí, pero cuando lo hacen no te abandonan». Son la generación de extranjeros que vino a hacer un curso en el campus, o con contratos eventuales, y eligieron quedar y ser un ourensano u ourensana más, sin perder sus acentos.