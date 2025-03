Los delegados sindicales anulan la huelga de limpieza y desdicen así a los trabajadores

La ciudad de Ourense no tendrá que vivir una huelga de limpieza en pleno Entroido. Cinco de los seis sindicatos representados en el comité de Ecourense, la firma concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura del Concello de Ourense, que suman una mayoría de 6 votos, frente a los 3 que tiene la CIG, acordaron desconvocar la huelga, en una reunión de urgencia con el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, con la que este trató de frenar un paro indefinido que arrancaba hoy, y que podría afear una de sus convocatorias festivas más mimadas, como es su programa oficial del Entroido.

Solo la CIG abandonó el encuentro tras acusar a otros delegados sindicales de «traición pues la desconvocatoria que acordaron en ea a reunión con Jácome los representantes de CC OO, UGT, USO, CGT y STL , «vulnera» según la CIG, lo que habían acordado el jueves, es decir un día antes ir a la huelga, y en asamblea a mano alzada, los trabajadores del servicio , con 75 votos a favor y 25 en contra, al considerar escasa la subida salarial propuesta por el alcalde de IPC raso y sin mejoras de jornada ni trienios.

Los delegados sindicales que apoyaron desconvocar la huelga, pese a que las prestaciones que ofreció el alcalde fueron las mismas, le compromete a firmar convenio con un incremento salarial del IPC correspondientes al IPC de 2024, un de 2025 se firmará otro convenio para cerrar el IPC aproximado de este, pero las otras dos anualidades del 2026 y 2027 se firmarán , según un preacuerdo que, según la CIG es «una trampa», pues si cambia en el concurso público la concesionaria del servicio de Limpieza, creen que la nueva no tiene la obligación de cumplir el mencionado preacuerdo. Entienden que solo un convenio les obliga a cumplir. Los otros sindicatos mantienen lo contrario. De hecho Antonio Pérez Jácome, de CC OO, presente ayer en la reunión con el alcalde, señaló que ya hay precedentes de que un preacuerdo como el que se firmará este año tiene que ser validado por Traballo.

Un acuerdo «precocinado»

Anxo Pérez Carballo, secretario comarcal de la CIG, lamentó ayer que a esa reunión entre delegados sindicales y alcalde, acudiera «para nuestra sorpresa, el gerente de Ecourense, con un documento redactado que fue firmado como acuerdo definitivo por STL, CC OO, CGT, USO y UGT».

Para el responsable de CIG no hay duda de que el acuerdo fue «precocinado» entre el Gobierno local, la empresa y los cinco sindicatos, no solo de espaldas a la CIG» señalan, si no de la propia asamblea de personas trabajadoras. insisten. «He visto traiciones y vendetas sindicales muchas veces, pero que haya un acuerdo expreso de una asamblea y que al día siguiente se vulnere de este modo no tiene nombre», denuncia Pérez Carballo. Ademas advierte de que la propuesta de la parte social era que el convenio se extendía también a 2025, 2026 y 2027, además de los aumentos salariales conforme al IPC que fue lo que firmaron, tendría que haber una mejora de los trienios de antigüedad y de la jornada laboral»·.

El propio Jácome celebra haber cerrado el acuerdo sin tener que dar «un céntimo más»

Ese nuevo acuerdo adoptado «in extremis» por los delegados sindicales, no tiene, como denunció la CIG ni una sola contraprestación nueva y el propio alcalde se jactó en el encuentro de que no habría «ni un céntimo más que la subida del IPC en el salario» aseguran.El regidor valoró luego en un comunicado oficial «muy positivamente el respaldo mayoritario del comité de empresa a un acuerdo que es bueno tanto para los trabajadores cómo para la ciudad”. y además «sin variar ninguna de las condiciones acordadas días atrás».