Absuelto un guardia civil acusado de formular denuncias falsas en pandemia

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha absuelto a un guardia civil de los delitos de falsedad en documento oficial o, subsidiariamente, de prevaricación administrativa, y de los delitos leves de amenazas y de maltrato de obra de los que le acusaba un conductor.

Los hechos por los que se juzgaban al agente se remontan a noviembre del 2020. El guardia civil paró en un control de movilidad por el covid, en Francelos, a un hombre que terminó con seis denuncias: por no portar la mascarilla, saltarse el perímetro de restricción, no ponerse el chaleco al bajar del coche cuando le pidieron que abriese el maletero y, una vez que le indicaron que continuase la marcha, por desobedecer supuestamente a la patrulla, realizar un giro indebido y peligroso y por no llevar puesto el cinturón, unos hechos que el particular negó en Sala.

La Fiscalía, en inicio, calificó los hechos de un delito leve de amenazas, pero en el trámite de conclusiones definitivas no formuló acusación, mientras que la acusación particular solicitaba 3 años de prisión, multa y 4 años de inhabilitación por falsedad, o bien 9 años sin empleó público por prevaricación.

«Me dijo que me iba a salir caro el pan», afirmó el denunciante durante el juicio celebrado este mismo mes de febrero. «Si no llevara esto», en relación al uniforme de guardia, «lo solucionábamos de otra manera», dijo el ciudadano sobre las palabras del encausado. En cambio, el agente atribuyó al particular un comportamiento «chulesco» y «alterado». El agente citó la misma frase, pero al revés: «Dijo que, si no llevase uniforme, me iba a enterar».

El conductor se dirigía a una panadería de Francelos en un coche en el que llevaba a su madre dependiente, para cuyo cuidado disponía de una autorización de los servicios sociales del Concello que lo facultaba para realizar desplazamientos.

Las versiones en el juicio fueron «diametralmente opuestas», pese a ello la sentencia determina que «las declaraciones de todos los intervinientes (acusado, denunciante, brigada y el binomio del acusado) son coherentes, estructuradas y verosímiles», motivo que los lleva a trasladar que «no existen elementos de juicio que permitan sentar la mayor fiabilidad de la tesis acusatoria». «La antítesis entre tales versiones llega a tal extremo, que el único elemento no cuestionado es que el brigada se hallaba inicialmente a unos 25 metros de donde estaban el acusado y su compañero con el denunciante.», recoge el auto.

El tribunal entiende así que no ha quedado acreditado que el acusado, cuando redactó los boletines de denuncia contra el conductor, cuando estaban vigentes medidas restrictivas por la pandemia, «hubiese faltado a la verdad ni que hubiese procedido de manera arbitraria».

«Los medios de prueba practicados en el juicio se reputan insuficientes para estimar probados los delitos objeto de acusación. Y ello ya no porque se generen dudas razonables, sino por las versiones antitéticas en liza, sin que existan elementos de juicio para dotar de mayor fiabilidad la de la tesis acusatoria», explican los magistrados en la sentencia, contra la que cabe presentar recurso ante el TSXG.