El legado artesanal de los felos

Mercedes López y David López comparten algo más que apellido, comparten procedencia y pasión. Los dos vecinos de Maceda llevan 19 años manteniendo viva la tradición de los felos, creando los trajes y las máscaras artesanalmente desde cero para que el espíritu de una figura intocable y traviesa siga recorriendo las calles del concello ourensano cada Entroido.

Ambos empezaron en este oficio por herencia familiar. En el caso de Mercedes le inculcó el interés su madre, era costurera y se dedicaba a hacer los trajes de los felos. Ella tiene ahora 84 años y ya está retirada, pero es la imagen que recuerda Mercedes de toda su niñez, «se sentaba en el taller y trabajaba durante horas, yo iba a echar una mano, me parecía todo precioso, pero siempre decía que no me dedicaría a coser». De hecho, con los felos no empezó hasta que su madre se jubiló hace menos de veinte años. «Era algo que me apetecía hacer, pero tengo claro que hay que respetar a los mayores y mientras ella se dedicó a eso yo no lo hice» apunta.

«Cogí el relevo después» expone la actual costurera vinculada a la Asociación de Artesanía de Galicia, una acreditación por lo que se considera una experta en el traje y con la que lamenta «intrusismo» y «mucho desconocimiento».

«Actualmente hay muchas personas que hacen trajes en sus casas, pero yo soy la única autorizada porque estoy dada de alta por Artesanía de Galicia. Esos que la gente hace en casa, que son trajes para hijos, nietos o amigos, los entiendo, pero no estoy completamente de acuerdo porque creo que para mantener una tradición hay que seguir unos cánones», reseña López que, profundizando en la idea sostiene que « si el día de mañana estos trajes se encuentran y no están elaborados como debe ser, con los materiales habituales o de la manera correcta, dentro de 100 años o incluso de 50 no sabremos si era un traje de la zona de Maceda o si se trataba de una máscara de otra zona del Entroido». «A veces incluso algunos se parece más a un peliqueiro que a un felo», remacha.

Elaboración del traje

La costurera explica cuáles son las diferencias fundamentales entre el felo y las demás máscaras, siendo la principal las medias negras con calcetines blancos, dos de las pocas piezas que ella no cose. Por lo demás, apunta que la elaboración del traje «es muy laboriosa porque ya solo el pantalón lleva, dependiendo de la persona, entre 150 y 180 perillos, y exige un tratamiento muy cuidadoso del que hay que estar pendiente todo el año, también para hacer la puntilla y los flecos», apunta ensalzando que es la pieza de mayor exigencia.

Por lo demás, «una chaquetilla que está basada en la que traían los toreros a principios de 1900. Hechas de algodón o lino y recubiertas de terciopelo, cortas, con flecos en el fondo y abiertas en las mangas para permitir movilidad, y adornadas con cinta de pasamanería» y un cinturón de cinco chocas, tres machos con un sonido más grave y dos féminas con un sonido más agudo, intercalados, para inundar la Sierra de San Mamede durante el Entroido.

Para que todo ello sea posible Mercedes López apunta a que un solo traje «necesita un mínimo de tres semanas para estar completo», «no se ve lo que hay detrás pero lleva mucho tiempo, lo que se aprecia es lo que se ve bonito, el conjunto que luce en colaboración con otros artesanos que se encargan de la máscara».

Por ello, pide apoyo institucional para que los trabajos artesanales puedan seguir funcionando y también consenso: «lo bueno sería que una persona especialista, estudiosa del tema, se dedicase a ello para mantenerlo», dice la artesana, que lamenta que este tipo de oficios «no se potencia a través de las administraciones» y va un paso más allá, «si sigue así no creo que haya relevo generacional, se seguirán haciendo trajes en las casas, pero no serán tradicionales».

La máscara

Tradición en casa, pero lejos de Maceda, es la que sí mantiene David López, que opina en la misma línea que Mercedes sobre la importancia de los trabajos artesanales, en su caso la elaboración de las máscaras que completan el traje de felo. Algo que aprendió de su tío abuelo cuando era muy pequeño y en lo que empezó a profesionalizarse a los 16 años, hace ahora, al igual que Mercedes, diecinueve.

«Yo tenia interés desde muy pequeño y mi tío fue claro, me enseñaba con la condición de que yo no le enseñase a nadie, porque esto había que sentirlo», rememora David desde Reza, donde ahora elabora las máscaras para amigos y conocidos sin que se pueda dedicar a ello. «Es más bien un pasatiempo que me relaja y me gusta», apunta.

Le relaja porque es un trabajo muy manual, la única herramienta mecánica que emplea es la motosierra para cortar el árbol del que sacar la madera, a partir de ahí el proceso es rudimentario: «después de tener el aliso cortado y preparado, sin nudos, se marca la plantilla», con ello listo «empleando una aixola, se le rebajarían los lados. El siguiente paso sería coger la trencha y rebajar las partes de la cara, marcando unos 6 o 7 centímetros hasta la nariz, otros tantos de la nariz a las cejas, y luego el resto que sería la frente». En el dibujo pone especial atención en las cejas, «las mías son rectas, con otras podrían parecerse a las de Verín, por ejemplo», indica antes de mencionar la importancia del esmaltado.

Aunque si algo lleva protagonismo es la mitra, la chapa de aluminio que corona la pieza y que siempre representa un animal de la sierra, «es muy identificativa», resalta el artista que a sus obras, para acomodarlas les pone pelo sintético, y no natural como era costumbre, «los animales me gustan vivos y dibujados», algo que asegura que avisa a sus clientes. Es el único cambio que se permite en un trabajo en el que pronto cumplirá la veintena, «manteniendo lo de siempre, porque es lo que le da el sentimiento del felo».