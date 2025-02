El BNG defiende en el pleno una ubicación digna para el centro de encuentro familiar

El grupo municipal del BNG acaba de registrar una moción para ser debatida en el pleno que el Ayuntamiento ha previsto desarrollar el próximo día siete y en el que reclamarán una nueva ubicación para el Punto de Encuentro Familiar de la ciudad de Ourense ya que, según o señala la Concejala Erea Blanco, «el actual, situado en la calle Celso Emilio Ferreiro, acumula recurrentes quejas. Por una parte, por la acumulación de casos por ser hasta el momento la única referencia para esa parte del país, lo que supone para muchos niños desplazamientos de horas para poder realizar las visitas y una mayor dificultad organizativa».

Alerta de «las propias condiciones de sus instalaciones, ya que en el 2013. La Xunta de Galicia trasladó sus instalaciones a la Casa da Xuventude. Esta situación, obviamente, implica enormes dificultades para garantizar el derecho a la privacidad, mas también para el desarrollo de la actividad por la limitación del espacio».

Blanco insiste en señalar que «la ubicación actual no cumple con el establecido en la legislación que le es de aplicación ya que las actuales instalaciones no son adecuadas porque no garantizan la privacidad y la seguridad de forma suficiente, tal y como ya ha demandado el feminismo ourensano en múltiples ocasiones, como en el año 2019, en que la Coordinadora Local de la Marcha Mundial de las Mujeres recogió firmas ante una serie de situaciones de violencia institucional y de revictimización que dirigió a la entonces Consellaría de Política Social».

Erea Blanco afirma que «desde el BNG pediremos el apoyo del resto de la corporación para instar a la Xunta de Galicia para que impulse el traslado del Punto de Encuentro Familiar» .