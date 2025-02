Los 200 trabajadores de Limpieza deciden hoy en asamblea, si van a huelga indefinida desde el 1 de marzo

Los 200 trabajadores del servicio de limpieza del Concello de Ourense deciden hoy en asamblea si acatan la propuesta de convenio que le ha dado el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, o van directamente a huelga indefinida como habían advertido, a partir de este 1 de marzo, sábado de Entroido, que coinciden con el arranque de las fechas con mayor número de visitantes y turistas en la calle.

En la reunión mantenida ayer con Ecourense, la firma concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura en el municipio de Ourense, con la junta de personal, la patronal se mostró dispuesta a respetar el «no» de Jácome a ninguna otra mejora de este convenio a cuatro años, que no sea el de la correspondiente subida rasa del IPC, tanto con carácter retroactivo para 2024 y 2025, como en los dos años siguientes.

Francisco Álvarez, delegado sindical de UGT en Ecourense, señalaba ayer que, en efecto, «la decisión es de Jácome, si él aceptara otras mejoras que pedimos, dada la precariedad, además de esa subida rasa del IPC, la concesionaria tendría que acatarla».

El incremento es el incremento del IPC de 2024, que es un 3,1; el de 2025 un 2,8 más y el 26 y 27 lo que corresponda. Lo que no acepta el regidor, y tampoco Ecourense, «es que la subida de los trienios de antigüedad, se vayan equiparando hasta igualarse todos a los a 25 euros de ingresos, al margen de la categoría laboral y a ser posible no trabajar los sábados, sino de lunes a viernes, como se había comprometido el alcalde en 2019, cuando desconvocamos la huelga de limpieza, y no se ha cumplido», indica el delegado sindical de UGT.

De hecho, los trabajadores estarían dispuestos antes a exigir menos mejoras salariales «a cambio de no tener que trabajar más que de lunes a viernes; nos tocan dos al mes de forma alterna, cuando pero el 99% de las ciudades donde está privatizada la limpieza, desde Vigo a Madrid, no trabajan los sábados», advierte.

«Solo son 40 euros más al mes»

En este caso, y ante un nuevo concurso del servicio municipal de limpieza, con una partida de 160 millones de euros a 10 años, que está suspendida tras los recursos presentados contra los pliegos, uno de los recursos fue por no incluir en las partidas la correspondiente a la necesaria subida salarial de estos trabajadores, y aún sin resolver, ese incremento del IPC «supone solo 40 euros más de sueldo para cada trabajador. Muy poco teniendo en cuenta lo que se gasta en fiestas», lamenta el delegado sindical.

Hay posturas encontrada s entre los 9 miembros de la junta de personal que representa a cinco sindicatos, pero «la última palabra la tienen los trabajadores hoy; son los soberanos», afirma Francisco Álvarez .