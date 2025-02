Maricastaña, el aula que enseña a amar el teatro

Asegura Fernando Dacosta que dedicarse profesionalmente a las artes escénicas no es el objetivo de las aulas de teatro del campus de Ourense, pero lo cierto es que por ellas han pasado nombres que hoy son habituales en las líneas de crédito del cine y en las fichas técnicas del teatro. Eva Fernández, Tito Asorey, Mónica Sueiro, Alfonso Míguez, Alberto Medeiros, incluso la compañía Trécola salió de estas tablas. «O obxectivo é que amen o teatro, que o comprendan e o aprendan», afirma el director y coordinador del grupo Maricastaña, el nivel avanzado de las aulas, que acaba de cosechar dos nuevos galardones para su vitrina de reconocimientos. En este caso, los que concede anualmente la Federación Española de Teatro Universitario.

Nominados en 8 categorías

El grupo estaba nominado en ocho categorías de los Premios Nacionales de Teatro Universitario y se llevó dos: al mejor elenco, que reconoce el trabajo conjunto de los 13 actores que dieron vida a «Desequilibrios», y al mejor espacio escénico, que recae en Fernando Dacosta.

El director destaca la importancia que este reconocimiento tiene para el teatro universitario y para las aulas del campus —que acumulan una trayectoria de 34 años—, pero también el aporte de oxígeno que supone. «Anima a manter este tipo de actividades», señala, en alusión a la Mostra Internacional de Teatro Universitario de Ourense, la consolidada MITEU que cada primavera trae a la ciudad compañías profesionales y universitarias y en la que estrenan los tres grupos del campus: Rosaura, Cordelia y Maricastaña. La MITEU resiste en la programación teatral de Ourense frente a la desaparición de referentes de la agenda como la Mostra de Teatro Infantil de Ourense (MOTI) o los domingos teatrales en el Auditorio que creaban espectadores desde edades muy tempranas. «Os nenos xa coñecían o teatro, pero es banzo pérdese», señala.

Fernando Dacosta, en el centro, con técnicos de sonido. / Iñaki Osorio

«Desequilibrios» es la obra que Maricastaña estrenó en 2024 y que giró por diferentes festivales y escenarios de Galicia, España y Portugal. En Covilha, de hecho, recibió el premio del público. Se trata de una dramaturgia de Fernando Dacosta inspirada libremente en la obra «Alguien voló sobre el nido del cuco», de Ken Kesey, que aborda la salud mental y la reclusión de personas que no entran en un determinado sistema. «Quen manda no sanatorio opera co castigo e a represión, e cando chega alguén que quere cambiar as cousas é cando se establece a guerra como a que vive a humanidade desde hai anos, entre os que buscan o progreso e os reaccionarios, cun resultado que acaba sendo malo para as dúas partes. Esa é a reflexión, que todos perden, sobre todo nun momento como o actual, no que o diálogo é complicado e todo está exacerbado», describe.

Un elenco con personas de diferentes edades y cualidades

La Federación de Teatro Universitario premió la labor conjunta del elenco, un galardón que reconoce también un trabajo formativo «complicado», ya que el grupo reúne a personas con edades y cualidades diferentes. «Aquí non hay casting, e temos que conseguir que todos fagan teatro coa responsabilidade de que ten que saír un espectáculo ameno e divertido, e no noso caso, que conte algo sobre un tema candente».

El espacio escénico creado por Dacosta usó como elementos 13 sillas con las que se creaban las distintas estancias del psiquiátrico. «O xurado valorou que con algo material se poidesen crear ensoñacións, e a luz axudou tamén a marcar os espazos», explica el director.

Próxima cita: "Ludovico 2.5"

Cinco de los actores de este elenco continúan este año en Maricastaña, un grupo que suma 14 intérpretes este curso y que ya se prepara para el estreno en marzo de la nueva propuesta de Dacosta: «Ludovico 2.5», una inspiración libre de «La naranja mecánica» que aborda la violencia que acaba siendo recíproca entre la sociedad y el individuo.