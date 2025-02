La junta de personal docente censura el «acoso» a una profesora del IES As Lagoas

La junta de personal docente no universitario de Ourense ha calificado de «acoso directo» la campaña de protestas protagonizada por un grupo de alumnos del IES As Lagoas y varias familias contra una profesora de Matemáticas del centro. La polémica ha llegado a la inspección educativa a través de una queja en la que los progenitores aseguran que no explica la materia de forma correcta, que elude las dudas formuladas por algunos estudiantes y que los trata sin respeto. Este lunes, el centro educativo apareció empapelado con críticas en forma de esquela y el anuncio de concentraciones todos los miércoles.

La junta de personal lamenta en su escrito que lo que «inicialmente era la disconformidad de una familia con las calificaciones académicas de su hijo» haya servido de «coartada para desprestigiar a una docente y al propio centro». De forma unánime condenan las actuaciones de los familiares del alumnado del centro «que pasan por situaciones de acoso directo a una de las docentes», y censuran, entre otras cuestiones las publicaciones en redes sociales y «recochineos en la vía pública» como la pegada de panfletos a modo de esquela. «Con amenazas públicas, coacciones y difamaciones gratuitas no conseguirán desacreditar la labor docente de una compañera y de un centro educativo», afirman.

Su rechazo a lo ocurrido es «contundente» y trasladan su apoyo al centro, a su profesorado y «a la compañera de la materia de Matemáticas que está siendo objeto de acoso». Asimismo, exigen a la Dirección Territorial de Ourense que se involucre en la solución de este caso «gravísimo» que podría ser, dicen, contra cualquier compañero.