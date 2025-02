Un juez da 24 horas a un okupa para que deje un piso en Ourense o será desahuciado

El magistrado de Instrucción 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, ordena que un hombre al que condena por un delito de usurpación de bienes inmuebles, por la okupación desde después de la pasada Navidad de una vivienda que es la segunda residencia de una pareja en el casco histórico de Ourense, sea desahuciado de forma inmediata y «abandone voluntariamente» el piso, en un plazo de 24 horas desde la notificación de la sentencia, «bajo la advertencia de que, de no hacerlo se procederá a su lanzamiento forzoso, adoptándose las medidas coercitivas que sean necesarias», advierte el juez. La resolución, contra la que cabe recurso de apelación a la Audiencia Provincial, impone al infractor el pago de una multa de 720 euros.

Desde después de Navidad, el denunciado está sin autorización en una vivienda en la céntrica calle de la Luna de Ourense, a la que la pareja perjudicada acude los fines de semana y en vacaciones. El infractor hizo caso omiso a las peticiones de la dueña y alegó que vivía allí de alquiler, pero no aportó el contrato ni supo identificar a la persona que le había arrendado.

«Es incontestable que se ha practicado prueba incriminatoria bastante», dice el juez. «La perjudicada se mantuvo firme en su declaración, sin incurrir en ningún momento en contradicciones ni dar muestras de duda en torno al modo en que se desarrollaron los hechos, manteniendo la denuncia en su día presentada en la Policía . El relato de la mujer «es coherente y perfectamente creíble». Dos testigos ratificaron que es la legítima propietaria del piso, al que con frecuencia acuden ella y su marido.

El juez detecta que la versión del usurpador «revela una evidente falta de credibilidad, puesto que no tiene sentido que afirme que se encuentra ocupando la vivienda tras haber celebrado un contrato de arrendamiento con el propietario de la misma, pero no es capaz de identificar al propietario ni aportó al acto del juicio copia del referido contrato. Tampoco resulta creíble que no haya puesto a su nombre ninguno de los servicios de la vivienda, como agua, luz, etcétera», dice el magistrado.

«De igual modo resulta poco creíble que no haya podido aportar un recibí acreditando el pago de la fianza o de la renta correspondiente al primer mes, y que no haya sido claro a la hora de explicar el mecanismo estipulado con el supuesto arrendador para el pago de las rentas que se vayan devengando».

El juez cita la «contundente» prueba documental de este caso. El certificado catastral acredita que la denunciante es la propietaria del piso, que heredó de su padre. El registro de la propiedad constata que la afectada es la titular con carácter privativo del pleno dominio de la finca. También se aportaron al proceso facturas de luz y agua que demuestran que es la dueña.

El magistrado de Instrucción 1 de Ourense, autor de esta sentencia, Leonardo Álvarez. / IÑAKI OSORIO

«El denunciado no ha sido capaz de acreditar, ni siquiera de forma indiciaria, que accedió al inmueble propiedad de la denunciante de buena fe, puesto que ni ha aportado el contrato de alquiler que dijo tener ante los agentes, ni ha identificado al supuesto arrendador, ni ha puesto ningún servicio de la vivienda a su nombre, y además se ha negado a abandonar la vivienda cuando la legítima propietaria se lo ha requerido, aun bajo el compromiso de indemnizarle en los gastos que haya podido tener al ocupar dicha vivienda», detalla el magistrado en la sentencia.

La autoridad comparte el sentir de la perjudicada. «Es indudable que tiene derecho a que sea reintegrada en la plena posesión del inmueble ocupado ilegítimamente por el denunciado, por lo que se acuerda que se proceda al desahucio». Tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitaron que el desalojo fuese inmediato.

«Ninguna prueba se ha practicado en el acto del juicio a la hora de poner de manifiesto que el denunciado se pueda quedar en situación de desamparo», expresa el juez. La dueña le ofreció, por el desalojo, 1.000 euros, pero el denunciado no aceptó. «Además en el acto del juicio puso de manifiesto que consultó a su padre sobre la necesidad de abandonar o no la vivienda, por lo que debe concluirse que dispone de familiares a los que acudir en busca de alojamiento. No se aprecia que se le pueda causar al denunciado ningún tipo de perjuicio con el desalojo», indica el juez.

Con todo, «con el fin de evitar un perjuicio a la persona que actualmente ocupa la vivienda, con carácter previo al desalojo acordado se le concede un plazo de 24 horas para que de forma voluntaria abandone la vivienda, tiempo que se antoja suficiente para que pueda regularizar su situación», finaliza el magistrado.