Los vecinos rescatan enseres del edificio calcinado en Ourense: «Toda nuestra vida está en esta caja»

Este lunes, dos días después del voraz incendio que calcinó la finca número 72 de la avenida de Santiago y dejó en la calle a seis familias, los afectados, realojados en su mayoría en casa de familiares y hoteles, se enfrentaban, con ayuda de los efectivos del Parque de Bomberos de Ourense, a otro de los momentos más amargos: volver a entrar en sus casas, con la supervisión de los bomberos, para tratar de rescatar los enseres o documentos que podrían haberse salvado del fuego, antes de que el edificio fuera precintado por los bomberos.

«Toda nuestra vida está en esta caja» repetía emocionado Rubén, mientras mostraba un pequeño cajón de madera, en el que había unas llaves de coche y efectos de escaso valor, que era lo único que habían quedado indemne, mientras Patricia, su mujer, se aferraba a una pequeña caja con las cenizas de su perra Lola. «Al menos salvé este recuerdo de ella», señalaba.

Tras el dolor y el desconcierto viene la incertidumbre: «estamos a la espera de lo que digan las aseguradoras» explicaban, mientras, efectivos de bomberos bajaban bolsas, con algunas de las prendas que se habían salvado de las llamas» .

«Hoy se precinta el edificio»

César Pichel, jefe del Parque de Bomberos de Ourense, dirigía las operaciones de supervisión del inmueble. Explica que, después de un largo fin de semana de control ante el temor de que los rescoldos de una estructura interna a de madera, pudiera volver a reavivar las llamas, y de apuntalar determinadas zonas del inmueble «·hemos decidido acompañar a los vecinos y ayudarlos a recuperar los que se pueda. Al tercero no se podía acceder, así que lo hicimos los técnicos, con mucho cuidado, y le rescatamos solo esa caja a esa familia».

La intención de Pichel como técnico era ayer «proceder al precintado del edificio y luego queda todo en manos de la Judicial. A partir de ahí enviaremos nuestros informes a Urbanismo que será el que determine si el edificio se declara en ruinas»,· asegura.

El técnico responsable del Parque de bomberos no quiere aventurar el desenlace, pero «·es un edificio calcinado, con una estructura de madera y al tener la cubierta dañada la solución no parece inmediata. Además al ser seis viviendas, toca que se pongan de acuerdo las compañía de seguros», advierte.

«Íbamos a hacer una fiesta»·

Lisi y Karen también se mostraban consternadas ayer. «Llegamos desde Madrid para hacer una pequeña fiesta este fin de semana, y al final tuvimos que escapar con lo puesto del fuego y ya no hubo celebración. Al menos estamos vivas» explicaba mientras mostraba un vídeo del momento convulso o en el que abandonaron el edificio.

Los daños son cuantiosos. «Estaban restaurados casi todos los pisos; el nuestro también. Pero solo salvamos lo que había la entrada por eso recuperamos las llaves de repuesto d e los coches y poco más» explica Rubén. Se muestra agradecido pues «al menos tuvimos una llamada de una concejal del PP , Noelia, que se interesó por nuestra situación para ver qué pueden hacer. Por ahora estamos viviendo en casa de un familiar», explica.

Los dos bajos del edificio estaban vacíos, pero se suman al desastre. César Pichel prefiere esperar antes de barajar las causas de un incendio que pudo ser fatal, de no ser por la llamada de un vecino que vio el humo de madrugada.

Varios vecinos y amigos de los afectados, supervisan el material rescatado del interior / Iñaki Osorio

«En mi piso no quedó nada salvo una televisión y algo de ropa»

Maite, natural de Cuba y una de las vecina del edificio siniestrado formaba parte ayer del grupo de afectados que trababan de rescatar alguna pertenencia de su piso. En su caso ocupaba el tercero izquierda afirma «y no quedó nada, el fuego se lo llevó todo» . Ella vivía con su hija, ambas están a salvo pero «solo salvamos una televisión del cuarto de la niña, y algo de ropa; el resto se quemó». Un grupo de amigos trataban de poner orden y ayudarla a guardar esos enseres hasta que sepa dónde empezará de nuevo. «De momento no hay respuestas y estamos en un hotel desde la noche del incendio» afirma.

César Pichel el técnico jefe del Parque de Bomberos de Ourense / Iñaki Osorio

César Pichel: «Esta es nuestra Dana particular; tras la extinción seguimos ayudando»

El jefe del Parque de Bomberos de Ourense y técnico responsable del servicio de prevención y extinción del Concello, reconoce que han sido un fin de semana intenso. «Estuvimos primero de 5 de la mañana a 5 de la tarde, con efectivos que trabajaron 24 horas, y luego regresamos para hacer labor preventiva cada 3 horas y comprobar si salía algo de humo » explica César Pichel. Pero para este cuerpo local la implicación personal ha seguido, pues «esta ha sido de algún modo nuestra Ana particular, y tras la extinción seguimos ayudando» . Ha sido «una noche larga» reconoce, la del pasao a sábado pero en jornadas como la de ayer l también ha sido duro «el ver a esta gente que lo ha perdido todo».

«Tenía vivienda alquilada hace dos años y ahora no tengo donde vivir»

Alex Dumitru / Iñaki Osorio

Alex Dumitru era ayer un hombre pegado a su maleta, que rescató edificio incendiado, en e que vivía como inquilino desde hace dos años con su novia. En esa maleta está parte de lo que ha salvado y con ella se enfrenta también, afirma, a un futuro incierto. «Querían meterme en un albergue, pero ahora estoy en un hostal que pago yo. No me dieron nada» explicaba « solo le dieron a los que estaban más afectado» . Reconoce que «·no se qué voy a hacer con mi vida pues encontrar un piso ahora está difícil». Explica que lleva ya varios años en Ourense, donde regentó un negocio, y tras pasar trabajando un tiempo en Austria «·mi intención era quedarme a trabajar y vivir aquí con mi pareja; pero ya no tengo nada».

«Los afectados eran clientes y ahora recaudamos ayuda para ellos»

Enrique, en el Bar Alemán de avenida de Santiago, otro punto solidario de recogida de donaciones / Iñaki Osorio

Desde el Bar Alemán, Enrique y Nuria, son otros punto de recogida de ayuda para estas familias. «Muchos de ellos eran clientes y esa mañana del sábado, nuestro bar fue el lugar en el que buscaron refugio tras ser desalojados de sus casas por el incendio. Ese día no pensamos ni en cobrar, solo en apoyarles» explica. «Ahora es stamos recogiendo donaciones de ropa, ya se repartió mucho, pero creo otros vecinos y locales están pensando en hacer algún tipo de bonos para comprarles cosa como ropa interior, ese tipo de productos que no puedes donar usados».