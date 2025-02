Una ola de solidaridad a la que se suman comercios y colegios

«La gente se está volcando de un modo brutal . Habíamos hecho ya una labor de recogida de ropa durante la Dana de Valencia que tuvo una respuesta espectacular en este barrio, y ahora se está repitiendo de nuevo y ya me han llamado a lo largo de este lunes, colectivos y colegios, para sumarse a esta causa. La solidaridad se está extendiendo a toda la ciudad»· indica José, de Mercería Cristina, en la calle Río Avia, 5 muy cerca de la zona del incendio, que dejó a seis familias en la calle.

Mientras atiende a su clientela, llegan vecinos que ofrecen su ayuda, y se crean grupos que se organizan sobre la marcha. «Imagine que tiene una sola casa y esta empieza arder de madrugada, que salir a toda prisa y no puede ni entrar a coger nada» explica José. «Esto quiere decir que ahora mismo estos vecinos necesitan de todo, pero están viviendo muchos en hostales y no tienen espacio por ahora, para mantas y ropa de cama que ocupan mucho; así que ya nos han dejado un bajo para guardar lo recaudado» explica el comerciante.

«En estos momentos junto con la ropa para hombre, necesitamos calzado del número 45» puntualiza. «Dinero no cogemos, aunque hay gente que lo ofrece»·. También están colaborando o entre otros colectivos como Moteros de Ourense ; Colegio Irmáns Villar o Divino Maestro y «Banco Solidario nos ofreció también su apoyo para traajar por estos vecinos » explica José. Puntualiza que «no queremos ser el centro de atención; a mi no me interesa en absoluto el protagonismo.

Nuestra prioridad es ayudar por todsa las vías posibles a estas familas y vcinos. Este ha sido un barrio muy solidario siempre» asegura.