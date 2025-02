«O inframundo», unha distopia galega nacida da morriña

Guillelme Denís Castillo Carballa (Ourense, 1990) seguiu os pasos dos seus pais e fíxose mestre. Docente especialista en Audición e Linguaxe no CEIP de A Cañiza (Pontevedra), deu un paso máis e acaba de publicar a súa primeira obra literaria. Titulada «O inframundo», e editada por Toxosoutos na súa colección Nume, é unha distopía 100% galega que sitúa nos montes do Incio (Lugo) unha realidade diametralmente distinta á coñecida. A novela é froito de varios anos de traballo, de moitas revisións, xiros e aplazamentos, unha historia que mudou co paso do tempo, pero cunha orixe moi clara: a morriña.

«Funme a vivir a Barcelona e botaba moito de menos a miña familia e Galicia. Sempre fun moi lector, pero empecei a escribir alí, por morriña», relata. Aquelas primeiras letras tiñan aos seus pais e a súa moza como protagonistas, e a súa terra e as paisaxes galegas como escenario. «A miña nai é de Vigo e o meu pai de Ourense, pero os dous foron mestres en Tui, e alí vivín ata os 18 anos». También residiu en Vigo e garda na memoria lugares como a Cova das Choias, no Inicio (Lugo), que coñeceu co seu pai cando era neno e quedou impresionado. Un lugar «idealizado» que o transporta a unha das súas novelas favoritas de Julio Verne, «Viaje al centro de la Tierra», e que serviu de inspiración para «O inframundo».

A historia que comezou a escribir en Barcelona para acercarse dalgún xeito a súa familia reveloulle tamén unha vocación literaria que non dubidou en seguir. «Escribía sempre na mesma cafetería, pero fun facendo cambios, dinme conta de que me estaba dedicando a describilos e eso atábame dalgunha forma a como eran eles», detalla. Foi así como as personaxes derivaron en seres imaxinarios.

O libro que comezou a escribir en 2018 tivo continuidade en Vigo, cidade á que se mudou en 2019. «Vivín alí un ano e medio e seguín escribindo, ata que rematei o corpo final en 2023. Foron tres épocas distintas nas que escribía, gardaba nun caixón, volvía, revisaba, facía cambios...».

Un mundo apocalíptico

O resultado é «O inframundo», una historia que sitúa ao lector ante un mundo apocalíptico no que una serie de catástrofes naturais provocadas polo cambio climático botan abaixo o mundo tal e como se coñecía. O protagonista, Marco, e a súa familia inician unha fuxida na procura de acubillo que os levará por lugares que tamén son especiais para o autor como a Illa de Arousa, A Cañiza, Ourense e as montañas do Courel. Nesa carreira chegan á Cova das Choias, no Incio, onde se abre un novo escenario oculto nas profundidades.

«O libro ten dúas partes, unha máis realista, na que a familia protagonista vive unha catástrofe e recorre a xeografía galega buscando acubillo, e outra cando chegan ao Incio, onde suceden cousas que son fantasía, un escenario que recorda moito ao viaxe ao centro da Terra, de Julio Verne», explica.

¿Por que unha distopia na súa primeira obra literaria? Guillelme asegura que do mesmo xeito que tiña claro que a ficción estaría ambientada en Galicia, tamén quería que a súa primera creación fora neste xénero. «A nivel literario, e tamén no cinema, sempre me chamaron a atención as historias sobre catástrofes naturais, películas como ‘Armageddon» e novelas de aventuras de finais do século XIX e comezos do XX, Julio Verne, Stevenson... Metín todo nunha cocteleira e saiu este libro», comenta.

Coa mesma inspiración que alimentou as súas horas de lectura na adolescencia, «O inframundo» podería clasificarse como literatura xuvenil, pero o autor considera que é un libro cun «ritmo moi dinámico, no que a historia vai saltando de acción en acción, que tamén pode gustar ao público adulto».

Lector de libros de aventuras, tamén ten os clásicos galegos como referentes, desde de Castelao a Otero Pedrayo, e na actualidade declárse seguidor de Jorge Emilio Bóveda, escritor e tamén profesor, que o asesorou á hora de buscar editorial para publicar «O inframundo».

E non será este o seu único libro. «Teño unha idea que se está cociñando, pero xa é outro tipo de novela, de denuncia social, sobre dous rapaces nixerianos que emigran e chegan a Galicia», adianta.