Alumnos del IES As Lagoas en pie de guerra por su «derecho a aprender matemáticas»

El entorno del IES As Lagoas de Ourense amaneció este lunes empapelado de «esquelas» en las que alumnos del centro se despiden de su «derecho a aprender matemáticas» y anuncian el inicio de protestas todos los miércoles, a las 11.00 horas, ante la puerta principal del centro, para reclamar «sentido común».

De esta forma quieren expresar su «insatisfacción» con los criterios educativos de una docente que imparte esta materia en 4º de ESO y 1º de Bac, a la que atribuyen «conductas de poco respeto y discriminación hacia algunos alumnos», explicaciones «poco detalladas e inciertas» de la asignatura y exámenes que «no siguen los criterios enunciados por la profesora». Así consta en el escrito que algunos alumnos remitieron al equipo directivo y que no ha tenido la respuesta esperada.

Las quejas se han visto respaldadas también por varias familias, que han presentado una denuncia ante la inspección educativa en la que muestran su disconformidad con la resolución del conflicto por parte de la dirección del centro y que, además, dicen, «ha empeorado la situación».

"Máximo rigor"

En el escrito de respuesta, el equipo directivo detalla que ha pedido a la profesora que aplique los criterios de la programación con «el máximo rigor», que resuelva las dudas del alumnado cuando se produzcan y que trate de crear buen ambiente en clase. También señala que se comprobaron algunos exámenes por parte de un miembro del equipo especialista en la materia y que consideró que estaban bien corregidos.

Con todo, algunas familias han considerado que esta resolución no es suficiente y han remitido una queja a la inspección, con fecha del 10 de febrero, en la que hacen constar actitudes de la docente que consideran inapropiadas. Además de afirmar que la profesora «no revisa las libretas» y que los exámenes «no se ajustan al temario», detallan que su comportamiento no es respetuoso con el alumnado: «Comenta con frecuencia en clase que los alumnos le caen mal o que no está cómoda porque solo le preguntan para molestar», figura en la denuncia. También indican que «hace distinción entre alumnos buenos y alumnos malos», entre otros aspectos. Piden al inspector que revise las libretas y las notas de los alumnos en otras materias, ya que consideran «revelador» que alumnos con sobresaliente en todo suspendan matemáticas.