Rubén Colmenero, nuevo alcalde de Vilar de Santos

Rubén Colmenero Ferreiro (BNG) tomó posesión este sábado como nuevo alcalde de Vilar de Santos, en un pleno extraordinario en el que tomó el relevo de Antonio Míguez Nogueiras, que era regidor desde marzo de 2022 y continuará en la corporación como concejal. Más de un centenar de vecinos acudió a la investidura. El salón de plenos estaba lleno. El nuevo alcalde se compromete a seguir trabajando por el «progreso, desenvolvemento e benestar do municipio», dice el Concello.

Varios cargos del BNG arroparon a Colmenero en su toma de posesión, como la líder de la formación, Ana Pontón, o la parlamentaria de Ourense Noa Presas. El nuevo alcalde, según informa Europa Press, expresó su ilusión por el reto, con ganas de trabajar y continuar el legado en un municipio de la comarca de A Limia gobernado desde hace años por fuerzas galleguistas. «Vilar de Santos ten que seguir coa mesma forma de traballar, sempre cunha ideoloxía moi clara: onde o nacionalismo e o galeguismo estean por encima de todo», destaca.

Ana Pontón ve en Vilar de Santos un «referente» en políticas de desarrollo rural, apoyo a los vecinos y dinamismo económico. «Hai outra forma de facer política, hai outra Galicia posible que emerxe nos concellos do BNG». La líder del Bloque destaca que Vilar de Santos «é un exemplo de concellos do BNG que amosan que, cando hai confianza no país e no que somos, podemos mellorar a nosa calidade de vida».