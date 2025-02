Cazadores y vecinos de Rairiz protestan por los daños y agresiones de un okupa

Los vecinos de Celme y de los alrededores, en el municipio ourensano de Rairiz de Veiga, están preocupados y atemorizados por un nuevo residente que ha llegado de otro pueblo, porque sobre él pesa una orden de alejamiento y no puede acercarse a la otra localidad. Un hombre, de cerca de 50 años, ha amenazado presuntamente e incluso lesionado a varios habitantes, y se mete con los cazadores del Coto de Caza de Rairiz, asegura el colectivo. «Nos impide disfrutar de la caza y del monte agrediéndonos, insultándonos, coaccionándonos», denuncian. Por tal motivo, ayer se concentraron, junto con varios vecinos, delante de la casa consistorial para pedir una solución. Hoy vuelven a movilizarse.

Entre 50 y 60 personas protestaron por la inseguridad y miedo con la que viven. Echan la culpa a este hombre que vive en Celme, donde presuntamente tuvo un problema con otro vecino, José, al que un día, según asegura la víctima, le dio un golpe con un hierro y le rompió el móvil. «Quiere que me vaya yo del pueblo, cuando yo sí soy de aquí». El perjudicado apenas sale para no verlo y evitar problemas: «Estoy en casa como si estuviera preso», lamenta.

Culpan al hombre de agredir a un cazador y causar destrozos en su vehículo. Bernardo, un miembro del coto, apunta que no fue la única persona a la que golpeó y son muchos los amenazados. Dice que se trata de un hombre «agresivo».

Han acudido a pedir ayuda a la Guardia Civil, hablaron con el subdelegado del Gobierno acompañados de la alcaldesa, Asunción Morgade, pero por ahora no han logrado nada y «ya no podemos más», subrayan. Consideran que «la administración, si no toma medidas, es preocupante» y temen que ocurra como muchas otras veces en que se actúa cuando ya hay un mal mayor. «Él es peligroso y dijo que iba a matar a una familia entera».

Este cazador se queja de que «ya casi no viene gente al pueblo» por miedo y también destrozos en sus casas causadas por este okupa. Apunta que quienes viven en un radio de cinco kilómetros de distancia «no se atreven a denunciar». Atribuyen a este hombre destrozos en casas, coches, así como amenaza de muerte y agresiones. Asimismo, señalan que la dueña de la casa en la que vive no se atreve a echarlo por miedo. Bernardo señala que los cazadores no solo protestan por su situación sino sobre todo para ayudar a los vecinos. La alcaldesa de Rairiz de Veiga aclara que «no somos nadie para valorar su estado mental, no es una competencia del Concello», pero asegura que está «a disposición de los vecinos dentro de nuestras competencias».