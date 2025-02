«Seguiré como alcalde», asevera el regidor de O Carballiño tras su expulsión de las filas del PSOE

El Partido Socialista anunció hace escasos días la expulsión como miembro de la formación del regidor municipal de O Carballiño, Francisco Fumega, quien ya ha adelantado que presentará alegaciones a la resolución una vez llegue a sus manos, algo que a fecha de hoy aún no ha sucedido.

El alcalde carballiñés recibió esta notificación tras llevar adelante un pacto con el Partido Popular en el municipio, con el fin de sacar distintas áreas y proyectos que defendían en minoría. El acuerdo conlleva ceder el bastón de mando municipal a los populares en el último año de mandato previo a los comicios locales de 2027. Todo ello, sin el visto bueno ni de la Ejecutiva Provincial, ni de la Autonómica y sin la luz verde de Ferraz .

Desautorización socialista

«Hago lo mejor para mis vecinos, como alcalde», defendía entonces el regidor esgrimiendo que se trataba de «un acuerdo por la villa por encima de cuestiones ideológicas que cada grupo pueda tener», porque «lo que prima es la necesidad de la estabilidad» ya que «no se puede estar sin presupuestos, sin una serie de cuestiones necesarias». Sus palabras, secundadas por los populares, no hicieron cambiar de opinión a un Partido Socialista que basaba la decisión en los estatutos internos. Una situación que también se ha repetido en otro municipio de la comarca de O Orcellón, en O Irixo.

En el caso de la cabecera de comarca, la comisión, a través de la secretaría de organización y en coordinación con la Ejecutiva Provincial de Ourense y la Ejecutiva Federal del PSOE, informaba de que «si se materializaba» dicho pacto, el Partido Socialista de Galicia «tomaría las medidas previstas en los estatutos y demás normativas del partido», y que dichas medidas repercutirán sobre aquellos que «desatiendan el mandato de los órganos de dirección».

En septiembre, la ejecutiva gallega abrió un expediente disciplinario contra el alcalde, suspendiéndolo cautelarmente de militancia y este martes la ejecutiva nacional hizo oficial lo advertido y comunicó la expulsión de manera definitiva del mandatario local, por pactar un gobierno con el PP pese a estar desautorizado.

Alegaciones y apoyos

Ahora se abre un plazo de diez días para alegar, algo que el regidor municipal ha dicho que hará, sin entrar en el contenido de su argumentario porque «es una cuestión interna». Lo que sí espera Francisco Fumega es que las alegaciones «lleguen a buen puerto», porque «tengo confianza en que el partido sepa escuchar y acepte lo que traslado», indicó antes de subrayar que el PSOE es una formación «garantista».

Que su recurso no sea tenido en cuenta es «un escenario que no concibo». En todo caso, si se produjese, tiene claro que no va a afectar al curso del consistorio carballiñés, «no va a haber ningún cambio. Seguiré como alcalde con los concejales del PSOE y del PP como hasta ahora», manifestó.

Tiene el respaldo de los populares. En la tarde del jueves el PP municipal realizaba la reunión mensual de la ejecutiva local y, por estar de actualidad, trataron el tema de la expulsión de Francisco Fumega de las filas del PSOE.

«Queremos mandar un mensaje contundente de apoyo a la autonomía de las decisiones de pactos locales, en los que prima dar estabilidad en beneficio de los vecinos, como en O Carballiño», indican en un comunicado en el que ensalzan que seguirán trabajando «como desde que fue firmado el acuerdo, a la espera de que esta situación no sea un impedimento», porque, subrayan, «es un pacto entre vecino en favor de los vecinos».

Mesa de contratación

Fumega hizo todas las declaraciones ayer en el marco de una rueda de prensa, en la que estuvo acompañado del teniente de alcalde del PP, Jose Castro, para hablar del posible conflicto de intereses denunciado por Espazo Común en la mesa de contratación del ciclo del agua.

Explicaron que no existe presunta incompatibilidad de uno de los técnicos, dado que el designado por la Diputación, Javier Bobe, forma parte de una empresa participada por la Diputación, Aquaourense, como representante de la administración. Por lo que no sería incompatible que también formase parte de la mesa de contratación en Carballiño, a pesar de que una de las empresas que concurren es societaria de Aquaourense.

Sin embargo, el propio técnico solicitó dejar de formar parte de la mesa, que seguirá el proceso con dos técnicos de la Diputación y tres del Concello.