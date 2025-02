Los guías reivindican su trabajo como «agentes de cambio» en el turismo

Con motivo del Día Mundial del Guía de Turismo, ayer los guías turísticos de Ourense, que forman parte de la Asociación Profesional de este oficio en Galicia, se reunieron en los Jardines de Padre Feijóo para realizar una ruta solidaria con la que de destacar su trabajo «como agentes de cambio de cara a un turismo responsable», un objetivo importante en una provincia que cerró el 2024 con la visita de 356.824 viajeros .

Bajo los paraguas amarillos identificativos del colectivo y llevando como título «Persoeiros embaixadores da cidade», ocho guías emprendieron una andaina a lo largo de más de una hora para enseñar la ciudad de un modo diferente.

Natalia Presa, una de las guías, fue la encargada de explicar al grupo el recorrido: «como el lema este año es Misioneros de la Paz decidimos hacer una visita tematizada con personajes de la ciudad que exportaron o aportaron algo, como ciencia o patrimonio, o se implicaron en nuestra identidad cultural».

Así, el trayecto tuvo como protagonista el casco histórico, donde los profesionales interpretaron la ciudad a pie de calle, siguiendo nombres y toponimias, «por ejemplo, explicamos en detalle porqué se dedica una zona en concreto a una determinada persona», expuso Presa en el paseo entre Padre Feijóo y la Plaza Mayor, aunque el final de la ruta solidaria estaba en Eironciños dos Cabaleiros, hablando de la parte artística y cultural más contemporánea de la ciudad.

Durante la ruta, los asistentes, en su mayoría gente local que quería conocer la ciudad de As Burgas de un modo distinto, escucharon las explicaciones acerca de Padre Feijóo, «uno de los grandes ilustrados no sólo a nivel ciudad ni región, sino a nivel incluso nacional. Se considera uno de los primeros feministas siendo clérigo y hombre católico», dijo Presa. Fue la primera de las figuras pero no la única, los comerciantes del siglo XIX y «los artistiñas» como motor artístico de la ciudad en el siglo XX también tuvieron peso, sin dejar de lado a Quesada y los lugares de tertulia y expresión artística durante los periodos de posguerra.

Trabajo previo

Para que todo ello sea posible los guías reivindican su trabajo y en especial el que no se ve. «Hay un labor muy grande de documentación que es muy importante, vamos a las fuentes, redactamos, damos forma y después tenemos que interpretar delante de las personas para que sea interesante. Parece que solo hablamos, pero buscamos los recursos apropiados y nos adaptamos al público que viene, no es igual una excursión escolar que un grupo de mediana edad y no es lo mismo hablar con gente local que hacerlo con aquellos que llegan de fuera, tenemos que adaptar nuestro discurso», apuntan.

La de ayer era una ruta gratuita, pero solidaria en un día especial, por lo que los donativos se destinaban a una asociación, este año íntegramente a Médicos sin Fronteras a nivel de toda Galicia. «Hacemos una colaboración y aportamos todos para poder recaudar una cantidad más grande y darle a una asociación, que hace tanto bien, un poco más de lo que daríamos si cada uno nos centraremos en asociaciones distintas», sostienen.

Habitualmente las rutinas son diferentes, cada uno de los guías es autónomo y tiene su propio horario y sus propias rutas. En Ourense hay para todos los gustos, desde las más enfocadas a literatura y cultura, pasando por rutas en las orillas del río o visitando la obra pública de la ciudad, conociendo sus esculturas , hasta gastronómicas.

Esa es una de las que lleva Rubén Araújo, «salen muy bien, porque hacemos una introducción a la cultura e historia de la ciudad y al contexto geográfico de toda la provincia. Ourense es capital del vino de Galicia, porque 4 de las 5 denominaciones de origen están aquí, así que aprovechamos para hacer un recorrido tradicional con paradas gastronómicas degustando platos típicos como pulpo á feira de O Carballiño, anguilas de O Ribeiro, pimiento de Arnoia... Es mezclar un poco los productos gastronómicos de la región», resume sobre un paseo en el que «de paso que visitamos Ourense culturalmente hacemos paradas en tabernas para poner en valor el producto tradicional».

Para cualquiera de las citas es en la asociación donde se hace la petición, desde allí derivan las consultas porque los guías dependen de disponibilidad, «aún no nos podemos multiplicar, pero todos podemos hacer disfrutar de todas las rutas", garantizan.