Condenan a un joven drogadicto que amenazó a sus abuelos con un cuchillo: «Viejos, os voy a echar el dinero a la tumba»

Dos días después de que se celebrase el juicio, la magistrada del Penal 1 de Ourense resolvió con una condena el procedimiento contra un joven sin antecedentes penales hasta la fecha que, según los hechos probados de esta sentencia, amenazó a sus abuelos con un cuchillo en la casa que compartía con ellos en Xinzo de Limia, porque eran sus cuidadores desde que sus padres lo abandonaron. «Os voy a matar, hijos de puta, sois unos cabrones, viejos, os voy a echar el dinero a la tumba», dijo a las víctimas el 26 de septiembre de 2023, a las 14 horas. Cogió un cuchillo de la mesa de la cocina y se lo puso delante a su abuelo. Amenazó de muerte a los dos ancianos.

Desde la denuncia, el joven tiene prohibido aproximarse a los mayores, por orden judicial. «Son mis abuelos, son más que mis padres, es lo que tengo, desde ese día partí la vida», lamentó en el juicio. La magistrada le impone 114 días de trabajos en beneficio de la comunidad, cuatro años de privación del derecho a tener y portar armas y una prohibición de comunicarse o acercarse a sus abuelos durante dos años. La sentencia no es firme, cabe recurso a la Audiencia.

La magistrada del Penal 1 aplica una atenuante, porque considera acreditado que, en el momento de los hechos, el joven «tenía parcialmente anuladas sus facultades volitivas debido al consumo de sustancias tóxicas». Está diagnosticado de trastorno mental y del comportamiento por el consumo de sustancias estupefacientes; cannabis y cocaína de forma habitual y otras drogas de manera ocasional.

Él solo quería dinero para el porro. Aunque le dijéramos algo no nos hacía caso

El joven admitió que había discutido pero no recordaba haberlos amenazado y negó que los hubiera intimidado con un cuchillo. En aquella época estaba muy medicado y tiene lagunas, expresó. La defensa solicitaba la aplicación de una eximente, pero la forense dejó claro que el joven sabía lo que hacía. En todo caso, la letrada avanzó la predisposición del acusado a aceptar trabajos comunitarios, la pena finalmente impuesta.

«Es mejor no declarar, yo lo perdono», dijo el abuelo antes de ejercer su derecho a no testificar. «Yo lo perdono, pero la denuncia no la retiren por lo que pueda pasar», dijo la señora. Su deseo no era una condena sino «que lo metiesen en un centro para que lo curaran de las drogas. Él solo quería dinero para el porro. Aunque le dijéramos algo no nos hacía caso», relató la víctima, que reconoció que aquel día sintió «mucho miedo y muchos nervios», porque temió que el nieto llegase a atacarlos.