El atraco con pistola al juez decano de Ourense lleva a dos acusados al banquillo: la Fiscalía pide que los expulsen 10 años de España

A plena luz del día en una zona transitada de los Vinos, en el corazón del casco histórico de Ourense, el juez decano, Leonardo Álvarez, y una persona que lo acompañaba sufrieron un intento de atraco violento por parte de un asaltante —tenía un cómplice a la espera—, un ladrón con el que el magistrado forcejeó tras negarse a darle el reloj, que llamó la atención del delincuente. El asaltante portaba una pistola de aire comprimido para intimidar a las dos víctimas.

«¡Dame el reloj o te mato!», conminó al juez tras colocarle el arma en las costillas, en primer lugar, y cerca de su frente, después de que Álvarez apartase al ladrón. Como el magistrado se negó, el asaltante apuntó a la mujer que iba a su lado. «¡Dame el reloj o la mato a ella!», expresó el delincuente. Se abalanzó sobre el juez para intentar arrebatarle el reloj. Ambos forcejearon hasta que, al ver frustrado su plan, el acusado se marchó a la carrera y se subió en una moto en la que el otro implicado lo estaba esperando en la Praza do Ferro, para escapar del lugar. El juez sufrió arañazos en el pecho, el abdomen y un dedo. Los ladrones van a juicio por esta tentativa de robo con intimidación y uso de instrumento peligroso, cometido el 29 de enero de 2024, sobre las 15.20 horas.

La magistrada de Instrucción 2 de Ourense, Celeste Ameneiro, ha dictado el auto de continuación de las diligencias por la vía del procedimiento abreviado, un trámite que consiste en que da por finalizada la instrucción y sitúa el caso en la fase intermedia, para que llegue a juicio. Hace unos días, la Fiscalía presentó el escrito de acusación por estos hechos. Pide 20 meses de prisión para los dos encausados, dos hombres colombianos sin antecedentes penales, para los que solicita la sustitución de la pena de cárcel por la expulsión de España durante 10 años. Acusa a uno de los sospechosos de un delito leve por las lesiones sufridas por el juez. El ministerio público propone 300 euros de multa. La instructora dictó el auto incluyendo un posible delito de amenazas, pero la fiscal no acusa por esa infracción.

La instructora de esta causa destaca que el informe policial sobre la pistola de aire evidencia «tanto su naturaleza como la potencialidad intimidante del instrumento por su semejanza con un arma de fuego».

El ministerio público sostiene que los dos sospechosos, en libertad tras su detención, se pusieron de acuerdo para abordar a un transeúnte que llevara objetos de valor. Uno de los encausados, K., le entregó al otro implicado, D., unos guantes de nieve y una pistola de aire comprimido, relata la fiscal en su escrito de calificación. Quedó en que lo avisaría por teléfono si veía pasar alguna posible víctima. Además, los dos encausados acordaron que K. estaría esperando a D. en una motocicleta, propiedad de su abuela, para huir tras el asalto.

El arma tenía «apariencia de arma de fuego en perfecto estado de funcionamiento», indica la Fiscalía

Cuando el juez y su acompañante transitaban por la Rúa dos Fornos hacia la Praza do Ferro, el encausado D. abordó presuntamente por detrás al juez decano y le colocó en el costado izquierdo la pistola de aire comprimido. Tenía una «apariencia de arma de fuego en perfecto estado de funcionamiento», subraya la Fiscalía. Tras las amenazas de muerte al magistrado y a la otra víctima por parte de D., se produjo el forcejeo del juez con este sospechoso y la huida de ambos implicados en la moto, sin botín alguno. Según indica la magistrada en el auto, uno de los acusados guardó la pistola de aire comprimido en la vivienda de una amiga. Después fue abandonada en un contenedor, donde la recuperó la Policía.

A consecuencia de este asalto, que causó una gran sorpresa en su día en la ciudad, el magistrado decano sufrió arañazos y erosiones en el pecho, el abdomen y un dedo. Además, durante el forcejeo, el atracador le rompió la camisa, que fue valorada en 47,20 euros. La Fiscalía solicita que los acusados indemnicen al juez con 100 euros, en concepto de daños y perjuicios. El magistrado fue asistido en un centro sanitario, donde le limpiaron y desinfectaron las heridas, y le pautaron analgésicos antiinflamatorios. No le quedan secuelas.

El juez decano, Leonardo Álvarez, con el reloj que intentaron robarle. / IÑAKI OSORIO

Los dos investigados no admitieron los hechos en la instrucción. Pero la magistrada Ameneiro señala como indicios las declaraciones de los dos perjudicados, los informes médicos y forenses y unas grabaciones aportadas a la causa en las que se vé cómo fue el ataque. Estos datos permiten, «junto con los datos sobre localización y comunicaciones registradas entre los teléfonos que empleaban ambos investigados», implicar al cómplice en la facilitación de la pistola empleada por el autor material del asalto, así como en el favorecimiento de la huida y en el intento de ocultación del arma en la vivienda de la amiga, antes de que fuera arrojada a la basura.

En esta causa está personada una acusación particular, en representación de ambas víctimas. Por el momento no ha registrado su escrito de calificación con la propuesta de condena. Esta parte solicitó a la jueza que se volcase la información de los móviles de los acusados, para constar si existió una preparación del delito antes de la comisión. La magistrada de Instrucción 2 de Ourense no aceptó esa diligencia, porque considera que supondría una intromisión en la intimidad de los sospechosos.

Una prueba pendiente

La acusación particular ha recurrido en fase de apelación a la Audiencia Provincial, pero su decisión está pendiente. La parte pidió prorrogar el plazo de instrucción hasta resolver ese asunto, pero ni la Fiscalía ni la magistrada lo vieron necesario. «Las diligencias de instrucción practicadas deben considerarse suficientes para dar cumplimiento a los fines de la instrucción», expresa la magistrada en el auto, de este mes. «La razón apuntada por la acusación particular para sustentar su petición de prórroga del plazo de instrucción —pendencia de resolución de recurso de apelación contra el auto denegando diligencia de investigación— no permite acoger su petición», indica la jueza Ameneiro.