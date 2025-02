El hombre que estuvo investigado por el asesinato de sus padres, víctima de una estafa con una vidente acusada

Durante los últimos años, desde el asesinato a tiros de sus padres en abril de 2009 en Amendo (Taboadela), la relación de J. M. M. C. con la justicia consistía en estar bajo el foco de las sospechas, en el centro de la investigación. Este ourensano fue el sospechoso del doble crimen —siempre se ha declarado inocente— hasta que la causa judicial se sobreseyó a su favor, en 2013, por falta de pruebas. Llegó a estar en prisión provisional en dos ocasiones. También permaneció imputado, en dos momentos distintos, por el tiroteo con emboscada en 2008 a un brigadista, herido grave cuando regresaba de noche a su casa en Xunqueira de Ambía. Ese proceso también quedó archivado a su favor.

J. M. M. C. fue condenado a 4 años de prisión por atar y encañonar con una pistola a un amigo, solo una semana antes de que se cometiera el crimen de sus padres. También se sentó en el banquillo, aunque salió absuelto, por un presunto delito de tráfico de drogas, después de que la Guardia Civil hallase 6,15 kilos de marihuana en un galpón, durante el registro a raíz de la reapertura, en el verano de 2020, del caso relativo al ataque con arma de fuego que sufrió el brigadista.

J. M. M. C. volvió ayer al juzgado para comparecer, esta vez, como perjudicado. En abril de 2019 sufrió una estafa telemática. Quería comprar un robot de cocina Thermomix por 600 euros, después de ver un anuncio en la plataforma online eBay. Pasó a comunicarse con el supuesto vendedor por WhatsApp y transfirió a través de un cajero el dinero que le solicitaban. Fue víctima de un fraude. El Penal Número 2 de Ourense celebró el juicio este jueves con una mujer de Málaga como acusada. De profesión es adivina y tarotista.

80 euros al día por consultas telemáticas de tarot, a través de sesiones telefónicas

La encausada, que intervino por videoconferencia desde un juzgado de la ciudad andaluza, defiende su inocencia. Afirma que suplantaron su identidad cuando cedió sus datos personales a un supuesto gabinete de Madrid dedicado al tarot que le ofrecía unas ganancias de 80 euros al día por consultas telemáticas de tarot, a través de sesiones telefónicas. El engaño que ella asegura que sufrió «me está afectando psicológicamente, porque ya no me fío de nadie», relató la encausada. Cuando le preguntaron si se consideraba una víctima, la mujer respondió y reiteró que «absolutamente». Su abogado defensor incidió en que en Madrid ya resultó absuelta por hechos muy similares al caso de Ourense que tiene como perjudicado al hombre que, en su día, fue investigado por el doble asesinato de sus padres.

«La mujer que me ofreció ese dinero suculento se aprovechó de mis necesidades»

La acusada afirma que una mujer le ofreció el trabajo y le pidió datos personales, como el DNI, una información «que esa persona utilizó a su antojo», sostiene la encausada. Según su versión, cuando le ofrecieron el trabajo accedió porque estaba atravesando una situación complicada. «Yo me dedico al tema del tarot y la videncia, en ese momento estaba pasando por una época de mucha necesidad, no tenía nada. Cuando me ofreció ese dinero tan suculento... a partir de ahí me quedé vendida. Es que es muy fuerte», expresó en su interrogatorio en el juicio del Penal 2. «Utilizaron mis datos. La mujer que me ofreció ese dinero suculento se aprovechó de mis necesidades», añadió la encausada.

Cuando tuvo que investigar este caso, la Policía intentó seguir el rastro del dinero pero solo pudo identificar a la titular de la tarjeta prepago donde se ingresó la transferencia, que era la acusada. Los agentes aludieron en la vista al retraso de la entidad en responder, casi un año, así como al periodo de pandemia, que dificultaba las investigaciones.

«Hicimos lo que pudimos», dice la Policía

Hace cinco años, además, las pesquisas por estafas telemáticas no eran tan detalladas como ahora, una vez que, tras el auge del ciberdelito, las unidades tienen mayor experiencia y medios técnicos a la hora de actuar. «Hoy hay muchos sistemas de verificación, en aquel momento se daba por válida la respuesta de las entidades. Los medios son los que son e hicimos lo que pudimos», admitió uno de los investigadores.

Los agentes no averiguaron las IP informáticas relacionadas con la tarjeta prepago, ni realizaron gestiones para saber qué persona acudió al cajero a retirar el dinero transferido por la víctima. Además de identificar a la titular de la tarjeta —la acusada, que alega suplantación de sus datos—, la Policía comprobó que «no constaba ninguna denuncia de que la documentación fuese sustraída», según la declaración de otro agente.

J. M. M. C. asegura que, además de comunicarse por WhatsApp, llegó a hablar por teléfono con un hombre. Tras realizar un primer pago con su tarjeta de 91 euros —en teoría, para adquirir el dispositivo que permite conectar el robot de cocina a internet—, acudió al día siguiente a un cajero y transfirió 505 euros en la cuenta que le habían indicado por teléfono, dice. Después del pago, J. M. M. C. hizo numerosas llamadas al mismo número, pero no recibió la Thermomix ni tampoco le devolvieron el dinero. Según su versión ayer, el banco le restituyó la cantidad pero, un mes después, se la retiró.

La fiscal no descarta que la acusada «se habría concertado con terceras personas no identificadas para la recepción en una tarjeta de su titularidad de dinero ilícito, a cambio de una cantidad»

Tras escuchar las declaraciones, la fiscal modificó su escrito de acusación inicial. Mantiene la petición de una condena de un año y seis meses de prisión para la acusada, por un presunto delito de estafa pero, si no prospera esta petición, introduce una calificación alternativa de blanqueo de capitales por imprudencia grave. «Se habría concertado con terceras personas no identificadas para la recepción en una tarjeta de su titularidad de dinero ilícito, a cambio de una cantidad», plantea como opción B. Solicita por dicha alternativa 6 meses de prisión más una multa.

«Fue un fraude que ella sufrió»

La defensa solicita la absolución. «No está acreditado nada de lo expuesto». El letrado subraya que la mujer fue víctima de una suplantación tras facilitar sus datos a un supuesto gabinete de tarot que le ofreció trabajo. «No se investigó dónde fue retirado el dinero, no consta ninguna conexión entre ella y otras personas. No retiró nada, no se quedó nada, fue un fraude que ella misma sufrió», expuso el abogado. En caso de condena, solicita la atenuante de dilaciones indebidas: casi seis años desde que ocurrieron los hechos.