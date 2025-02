Ourense es la única de las siete ciudades gallegas sin borrador de presupuesto 2025

En los últimos días, las ciudades gallegas han dado pasos firmes en la aprobación de sus planes económicos para el 2025, avanzando sus presupuestos para asegurar el desarrollo de proyectos clave para este año. La última en sumarse a la lista ha sido Pontevedra, donde hace tres días el pleno municipal dio el visto bueno a las partidas con 98,6 millones de euros. Esto deja a Ourense atrás en comparación al resto de urbes. La ciudad sigue funcionando con unos presupuestos prorrogados desde 2020, sin que hasta la fecha se haya presentado borrador del plan económico para el ejercicio.

Ferrol fue el primero de los grandes concellos en organizar el año. Allí aprobaron el presupuesto el pasado mes de noviembre, entrando en vigor en el mes de enero; mismo mes en el que se pusieron en funcionamiento los de Lugo y se aprobaron los de Vigo. Desde entonces la atención recaía en Pontevedra, Ourense y la provincia de A Coruña.

En Santiago de Compostela aprobaron las cuentas el pasado viernes, mientras que en A Coruña, la alcaldesa, Inés Rey, vinculó sus planes financieros a una cuestión de confianza que no superó la semana pasada. La oposición tiene ahora un mes para presentar una moción de censura, pero el BNG anunció que no pactará con el PP, por lo que se prevé que, pese a todo, entren en vigor en abril.

Por último, Pontevedra y Ourense. En la ciudad del Lérez dieron luz verde esta semana, pero en la capital ourensana el tiempo pasa y el gobierno local no ha dado señales sobre cuándo se dará el primer paso hacia la aprobación de las nuevas cuentas que ya llevan prorrogadas un lustro. A finales del 2024, se realizó la prórroga automática para asegurar la continuidad de la actividad municipal, permitiendo que se sigan prestando los servicios básicos y pagando los salarios del personal al servicio del consistorio. Sin embargo estas cuentas han sido prorrateadas año a año desde el 2020, cuando en tiempos de pandemia el gobierno bipartito de Democracia Ourensana y el Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos, dio luz verde a los primeros presupuestos desde el 2014.

Precarización «total»

La situación presupuestaria del Concello provoca las críticas de la oposición. Los tres partidos, PP, PSOE y BNG, coinciden en acusar la mala gestión del regidor municipal, Gonzalo Pérez Jácome, y lamentar la precarización de las concesiones.

Desde el Partido Socialista, la portavoz, Natalia González, se muestra pesimista. «Nuestra valoración es la misma que en los últimos tiempos desde que llegó al gobierno Gonzalo Pérez Jácome. Llevamos cinco años sin tan siquiera unos presupuestos anuales en vigor, pero tampoco un borrador», sostiene la socialista que pone el foco en que «somos la única capital de provincia que no cuenta ni con eso», una situación que califica de «terrible».

«Tenemos a día de hoy una precarización total y absoluta de los servicios básicos, del agua, del autobús, de la basura...», enumera en una lista de desdichas en la que incluye «una deuda multimillonaria que sigue creciendo y va más allá de los 60 millones de euros con las empresas que gestionan estos servicios».

Así dice que «todo va a ir de mal a peor» con la «responsabilidad única y exclusivamente de Pérez Jácome, un alcalde que se dedica a despilfarrar dinero público y que no cuenta para nada con los grupos políticos o entes de la sociedad ourensana para planificar, dialogar y conseguir consensos por el bien de la ciudad».

«Situación insostenible»

Tampoco mejora la opinión desde la bancada popular. La portavoz del grupo municipal, Ana Méndez, hace hincapié en la importancia de tener un presupuesto actualizado porque «es el instrumento más importante para gestionar una administración pública».

Con el ourensano prorrateado desde hace cinco años apunta que «implica que todo el mandato hemos acudido a plenos extraordinarios para sacar adelante múltiples modificaciones de crédito, y todo ello conlleva que no hay ni planificación ni proyecto de ciudad, algo que para nosotros es esencial».

La popular pone de relieve las carencias en el área social, donde las partidas «no llegan para pagar a asociaciones y entidades, muchas de ellas, con las que me he reunido, llevan sin cobrar desde el 2022 y recordemos que 14 quedaron fuera de la última convocatoria, con la importancia que tienen por la ayuda que prestan», subraya. Por ello, dice que en la junta de área de este lunes «ya le pedimos al alcalde que saque un presupuesto actualizado a las necesidades reales».

Las asignaturas pendientes continúan, «también muchos autónomos y empresas están sin cobrar facturas pendientes, tenemos en precario la teleasistencia, el centro de día y todas y cada una de las concesiones con un servicio deficiente», apunta Méndez, que pone de ejemplo « a los trabajadores del servicio de limpieza que tienen una huelga convocada a partir del próximo 1 de marzo». «Básicamente la situación es insostenible», resume antes de añadir que «el ejemplo de lo que hay que hacer lo tenemos en el resto de ciudades gallegas, sean del color político que sean y aquí, al lado, en la Diputación, con presupuestos aprobados, como se debe», remarca.

Adaptarse a la realidad

Mismas críticas en las filas nacionalistas. Luis Seara, el portavoz del BNG apunta que «el gobierno municipal acaba de aprobar la cuenta general del año 2023, que corrobora la situación caótica en la que se encuentra el Concello, y son los propios técnicos los que hablan de que es imprescindible aprobar un nuevo documento presupuestario dado que, por su antigüedad, el presupuesto no puede adaptarse a la realidad y no responde a las necesidades de hoy en día».

Seara expone también que «los técnicos dicen que el remanente de tesorería no puede convertirse en el instrumento para conseguir esa adaptación, creando nuevas partidas y dejando otras sin ejecución. Es decir, que está usando la trampa para no tener que traer un presupuesto y aprobarlo por la puerta de atrás, y no vamos a contribuir».

La opinión de Seara resume el sentir general de la oposición, «es necesario un nuevo presupuesto porque hay que renovar todas las concesiones que están caducadas. El Concello está pagando cantidades ingentes de dinero por servicios obsoletos y que ya no se adaptan».