«Si enfermamos perdemos dinero», la cara B de la red de casas nido del rural

Desde su puesta en marcha en 2016, las casas nido se han convertido en uno de los recursos de conciliación familiar más valiosos en el rural. Se trata de un servicio de atención a menores de 0 a 3 años impulsado y subvencionado por la Xunta en municipios pequeños en los que no existe otro recurso para la infancia. A través de las diferentes convocatorias abiertas por la Consellería de Política Social, la red ha crecido y actualmente funcionan 103 en toda Galicia, de las que prácticamente la mitad (48) están en la provincia de Ourense. El modelo está consolidado, pero en las últimas semanas ha crecido el malestar entre muchas de las profesionales que prestan este servicio, que demandan mejoras en las condiciones más allá del aumento de la cuantía anual que perciben de la Xunta para afrontar los gastos y que, revelan, no garantiza la viabilidad del servicio.

En un escrito firmado por 75 de las 103 casas nido en funcionamiento en Galicia, las profesionales enumeran las «luces y sombras», los «puntos débiles» y las «fortalezas» de este sistema que pretende fijar población en el rural. Cuestiones que, por otro lado, son objeto de negociación abierta con la consellería. La primera, el régimen laboral. Explican que son trabajadoras autónomas, de modo que todos los gastos del local, la cotización, los impuestos, los seguros, materiales y los posibles contratos de sustitución en caso de incapacidad temporal, corren a su cargo. Y en caso de cierre por falta de niños, «nos quedamos sin cobertura por desempleo», detalla una de las trabajadoras, Rita Doallo, que gestiona una casa nido en Taboadela.

Un aumento del 20% "insuficiente"

Por otro lado, añaden, está la prima o subvención que reciben de la Xunta para prestar el servicio. Una cuantía que se ha incrementado un 20% en el marco de la negociación con la Xunta. «Conseguimos un aumento del 15% en 2024 y otro de casi el 5% este año, llegando a la cantidad de 29.000 euros», explican. Pero solo para aquellas que llevan más de tres años con el servicio, el resto perciben 24.800 euros. Unas cuantías de las que sale el IRPF del 19%, la cuota de autónomos, los gastos del local (agua, luz, calefacción y en algunos casos el alquiler) y otros gastos que dejan los rendimientos en mínimos: «No queda un sueldo digno y no podemos realizar ninguna otra actividad en nuestra jornada laboral, que está completa».

Otra dificultad que afrontan y que acentúa la «precariedad» que denuncian es la incapacidad temporal. «Estamos condenadas a cotizar el tramo más bajo de los trabajadores por cuenta propia. Esto implica que si cogemos una baja laboral larga, de un mes o más, tenemos una prestación de unos 700 euros. El coste de una persona sustituta, entre sueldo y seguro, ronda los 2.000 euros. Así que si enfermamos, perdemos dinero, y si tenemos un accidente, también perdemos», denuncian.

«Hay muchas cosas que mejorar en este proyecto para asegurar su continuidad y que ninguna más se vea obligada a cerrar por no poder hacer frente a los gastos de la vida»

Critican también que se rigen por una orden que se actualiza en el DOG «en la que no siempre están claras las condiciones del servicio», que no especifica cuestiones como los días de asuntos propios y que les obliga a comunicar en octubre las vacaciones del año siguiente. «Hay muchas cosas que mejorar en este proyecto para asegurar su continuidad y que ninguna más se vea obligada a cerrar por no poder hacer frente a los gastos de la vida», concluyen.

La Xunta alega una «mejora constante»

La Consellería de Política Social, por su parte, defiende que trabaja en la «mejora constante» de este programa «que fue pionero en España» y que ya está atendiendo las demandas de las titulares. Como prueba de ello se refiere al aumento del 20% en la prima anual y la puesta en marcha, este 2025, de una nueva subvención de inversión, de 1.500 euros al año, para renovar la equipamiento y actuaciones de eficiencia energética.

«También aprobamos una subvención adicional en caso de baja por maternidad, para la contratación de una persona sustituta, que la Xunta aprobó en 2024 para compensar el recorte del Gobierno central en las ayudas a la contratación en caso de maternidad», señalan. Achacan a «decisiones del Gobierno de Sánchez» el encarecimiento de los gastos, como la subida de las primas de los seguros, las cuotas a la Seguridad Social o los costes eléctricos.

Respecto a la moción del PSOE, recuerdan que este partido votó en contra de la Ley de Impulso Demográfico, que recogió la figura de las casas nido en Galicia.

El PSOE pide a la Diputación que exija la estabilidad del servicio

Al hilo de las demandas realizadas por la mayoría de profesionales de las casas nido, el grupo provincial socialistas ha presentado una iniciativa en la Diputación en la que pide al gobierno provincial que se «implique» para garantizar la estabilidad y viabilidad de este modelo, ya que consideran que «desarrolla un papel crucial en la atención a la infancia y la conciliación familiar».

«Queremos poner el foco en la realidad de esta figura fundamental en el rural y en la problemática de sus trabajadores, falsos autónomos, sobre los que recae todo el peso de un servicio que teóricamente lleva a cabo la Xunta», señaló el portavoz del grupo socialista, Álvaro Vila.