El Concello prevé una cafetería en el Museo Municipal que cerró en 2021

El Concello de Ourense incluirá una cafetería en el Museo Municipal de la calle Lepanto, en el casco histórico, un centro que el mismo gobierno local clausuró. Llevará la dotación a concesión privada, dentro de una lista de renovación de los contratos de las cafeterías municipales de propiedad municipal ya privatizadas, cuya concesión está a punto de caducar, de las que algunas siguen cerradas hace años, mientras que otras serían de nueva creación.

Así lo adelantó, según desveló el BNG, la concejala de Contratación Ana Fernández en la Xunta de Área, ante de los grupos de oposición y el estupor de los nacionalistas, indican. El portavoz del Bloque, Luís Seara, denuncia que con esto se ratifica que el criticado cierre del Museo Municipal hace cuatro años por parte del gobierno que preside Gonzalo Pérez Jácome, para reconvertirlo en Museo del Vino, no solo está aparcado. Es más, la idea empezaría por el apartado más crematístico, como es dotar una cafetería, por la que cobrará su correspondiente canon el Concello.

Esta es al menos la idea que ha exteriorizado a la oposición la mencionada concejal de DO, con lo que se ratifica que el criticado cierre del histórico Museo Municipal de Ourense en 2021, no se había descartado, y sigue adelante. El alcalde había señalado en 2021 ante la ola de críticas, que el museo no registraba apenas visitas, y que sin embargo por su ubicación era la zona ideal para un Museo del Vino al tener la provincia cinco denominaciones de origen vitivinícola.

Su decisión fue entonces trasladar las exposiciones que ofrecía este museo a la sala Valente, en el Paseo. La respuesta de la plataforma Emerxencia Cultural Ourense, fue muy crítica con la decisión del alcalde, y llegaron a manifestarse ante el Museo Municipal, donde algún artista plástico acusó al regidor con sus decisiones de mostrar «odio a la cultura».

También preguntó el BNG en junta de área a la edil responsable de Festejos sobre el presupuesto que dedicará el Concello a l Entroido 2025. Según los nacionalistas no hubo respuesta y la concejal dijo que pensaban pagar parte del gasto con la barra de bar que sacan a puja . Asimismo ratificó lo que el BNG sospechaba y había denunciado, y es que el Concello de Ourense todavía no ha abonado la actuación del cantante y productor Juan Magán en la ciudad.

Y de la Pajarera ¿qué?

Una lista de nuevos cafés en Auditorio, Burgas y Outariz

Con permiso del alcalde o por decisión propia, la concejal del gobierno local Ana Fernández adelantó, según el BNG, una lista de próximas licitaciones que el Concello va a sacar a concurso como cafeterías. Se renovarían las de Alameda o Parque Barbaña, pero también mencionó, indica desde la oposición Luís Seara, que se van a llevar a concesión las de Parque Miño –cerrada desde hace años–, Outariz –que tampoco cuenta con este servicio–, otra en el Auditorio Municipal que sería de nueva creación, si tiene base lo que mencionó la concejala, Campo da Feria o Termas do Muíño, donde hoy por hoy no existen estas dotaciones.En ese relato que hizo la concejala también incluyó As Burgas como futura área de concesión, pues como ya adelantó el alcalde en un pleno, la idea es privatizar no solo la gestión de la piscina termal de As Burgas, sino todo ese entorno del Centro de Interpretación que incluiría la adjudicación a una firma privada de la gestión de la zona de baño, un espacio hostelero y de los apartamentos turísticos propiedad municipal.

Es otro de los aspectos que sorprende al BNG pues «en cierto modo nos parece flipante, que hablan de una serie de renovación de concesiones y de crear otros y la antigua Pajarera, ubicada en el Jardín Japonés, sigue funcionado de forma ilegal por personas sin un contrato del Concello», indica Seara.