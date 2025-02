Concurso de fotografía da Escola de Aeronáutica

A Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo do campus de Ourense convoca a terceira edición do seu concurso de fotografía, AeroVision. Aberto ás persoas interesadas, nel convídase a presentar imaxes do ámbito aeronáutico ou espacial. O seu obxectivo é contribuír a visibilizar a ciencia e a tecnoloxía espacial ante a sociedade. O prazo de presentación de propostas remata o 20 de marzo.