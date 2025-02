Amenazados con un cuchillo por su nieto adicto a las drogas: «Lo perdono, pero no retiren la denuncia por lo que pueda pasar»

Lo abandonaron sus padres y sus abuelos paternos fueron sus cuidadores, su familia. Pero el 26 de septiembre de 2023, a la hora de comer, el nieto los intimidó presuntamente usando un cuchillo. «Os voy a matar, hijos de puta, sois unos cabrones, viejos, os voy a echar el dinero a la tumba», les dijo supuestamente. La Fiscalía pide 18 meses de prisión, alejamiento y una prohibición de comunicación con los perjudicados, que ya rige desde la denuncia como medida cautelar.

«Es mejor no declarar, yo lo perdono», dijo el abuelo antes de ejercer su derecho a no testificar. «Yo lo perdono, pero la denuncia no la retiren por lo que pueda pasar», manifestó la señora. Su deseo es «que lo metiesen en un centro para que lo curaran de las drogas. Él solo quería dinero para el porro. Aunque le dijéramos algo no nos hacía caso», relató la víctima.

La abuela ratificó la acusación: «Estábamos comiendo, le dijimos que se sentase, cogió el cuchillo y el marido llamó a la Guardia Civil», resumió. El nieto dirigía el arma blanca «más hacia el abuelo». La mujer sintió «mucho miedo y muchos nervios». Temió que el nieto los atacase.

«Son mis abuelos, son más que mis padres, es lo que tengo, desde ese día partí la vida», declaró el acusado. Según su versión en el juicio, no recuerda el incidente porque estaba medicado, y mostró su extrañeza de que él hiciera eso a sus abuelos. Está dispuesto a cumplir trabajos comunitarios pero su defensa pide de entrada la eximente, por un trastorno del comportamiento por tomar drogas desde los 12 años. La forense cree que su capacidad volitiva pudo estar afectada en parte, por su necesidad de consumir, pero en todo caso «sabe lo que hace y por qué», añadió la especialista del Imelga.