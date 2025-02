La acogida que garantiza un hogar

Es una demostración de generosidad, una contribución fundamental para que los bebés, los niños y niñas y los adolescentes cuyas familias sufren una situación problemática puedan disfrutar de un hogar en el que tengan garantizados los cuidados, la seguridad, el cariño y la protección. El programa de acogimiento familiar, que gestiona Cruz Roja en coordinación con el servicio de Menores de la Xunta, asegura condiciones materiales y emocionales de calidad para estos menores.

En 2024 un total de 331 en el conjunto de Galicia encontraron un hogar gracias a esta iniciativa a favor de la infancia, 61 de ellos en la provincia de Ourense. El programa cuenta con una red de 335 familias: 162 en A Coruña, 80 en Pontevedra, 55 en Ourense y 38 en Lugo. En la actualidad hay 56 menores en espera de ser acogidos, 5 en esta provincia. La necesidad de colaboración es permanente. Cruz Roja busca a familias dispuestas a albergar en su casa a bebés, adolescentes o grupos de hermanos de forma temporal.

«En el programa de acogimiento, el foco está en dar un hogar temporal a un niño o niña que, por distintas circunstancias, no puede vivir con su familia de origen. Hay situaciones por encima del amor que es necesario solucionar antes de que puedan volver a casa. Las acogidas permiten que estos niños puedan tener una vida de familia», explica Mónica Devesa, trabajadora social de Cruz Roja en Ourense.

Los orígenes de estos menores son «familias vulnerables en toda su extensión, generalmente con multiproblemáticas, como precariedad laboral o ausencia de trabajo, falta de apoyos y red familiar, problemas de salud mental, inexistencia de pareja o situaciones delicadas, incluso violencia», indica la experta de Cruz Roja. «No son familias que no quieran a los niños, sino que a veces las situaciones son tan graves que no permiten que los niños vivan con ellos, y deben solucionar primero muchas cosas para que existan garantías para la convivencia», añade.

La acogida no supone una ruptura del vínculo con los padres biológicos, al contrario. Existen visitas y contactos pautados por el servicio de Menores de la Xunta, con el objetivo de que los menores no pierdan el nexo emocional con su familia de procedencia.

Las personas que colaboran con el programa y configuran la red de hogares de acogida son conscientes de que la estancia del bebé, niño o adolescente tendrá un final. Cruz Roja distingue entre los periodos temporales —desde una semana hasta un máximo de dos años—, y las acogidas que se denominan permanentes, pero que terminan cuando el menor cumple la mayoría de edad y, por tanto, puede decidir por sí solo cómo continuar. La disponibilidad de las familias para acoger a los menores de más corta edad, mayores o grupos de hermanos depende de las circunstancias, recursos, tiempo y posibilidades materiales de las personas.

«Las familias acogedoras aportan a los niños y niñas toda la parte emocional que necesitan, no solo la cobertura de las necesidades básicas. Hay apego, cuidados, vínculo y conexión. Saben que es temporal pero sienten la satisfacción de que están ayudando al menor para que, una vez termine la acogida, pueda continuar con su vida donde el equipo técnico de Menores valora que debe seguir para desarrollarse. A las familias del programa las satisface haber ofrecido su hogar y su casa para que estos niños y niñas se sientan uno más», explica Mónica Devesa.

Con el objetivo de facilitar toda la información necesaria y responder a todas las dudas que puedan surgir acerca del plan de acogimiento familiar, las cuatro oficinas provinciales de Cruz Roja en Galicia organizan sesiones mensuales informativas y presenciales. En Ourense está prevista para este jueves, entre las 10 y las 12 horas.