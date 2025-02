Vivir en una habitación: la alternativa "low cost" a unos alquileres por las nubes

La mejicana Alejandra Navarro; Verónica, natural de Canadá y auxiliar de inglés; y Paula, española, estudian o trabajan en Ourense, y son usuarias de una modalidad al alza en el mercado inmobiliario para poder acceder a vivienda: el alquiler por habitación. Es un modelo que duplica sus ofertas en la ciudad y que tiene unos precios medios de 350 euros al mes por habitación.

Verónica y Alejandra compartiendo cocina / Iñaki Osorio

«Si no tuviera esta posibilidad de alquilar un solo cuarto, sería más difícil correr con los gastos para poder venir a estudiar a Ourense desde mi país; tanto en México como aquí independizarse y alquilar un piso propio, es muy difícil para los jóvenes», explica Alejandra, que cursa Historia en el campus de Ourense de la UVigo.

Estíbaliz, la propietaria del piso, también ha recurrido a esta modalidad de alquiler por habitación que, según la patronal inmobiliaria gallega Fegein, brinda no solo más rentabilidad sino una mayor seguridad al arrendatario.

140 habitaciones en alquiler

Esta modalidad «low cost» que permite independizarse de los padres, o tener un techo sin que se vaya la mitad del sueldo en ello, al dispararse el alquiler medio de un piso en provincia, hasta alcanzar techos históricos, ha duplicado oferta en el mercado. Así, frente a las 60 habitaciones que estaban en el mercado de alquiler en 2023, este año 2025 hay 140 habitaciones. También han subido los precios, que pasaron de los 250 de media a 350 en la actualidad.

«Si no tuviera esta posibilidad de alquilar un solo cuarto, sería más difícil correr con los gastos para poder venir a estudiar a Ourense desde mi país; tanto en México como aquí independizarse y alquilar un piso propio, es muy difícil para los jóvenes», explica Alejandra, que cursa Historia en el campus de Ourense de la UVigo

«Con los precios de los alquileres está difícil luego asumir el resto de gastos como estudiante», reconoce Alejandra, que se confiesa muy a gusto en este piso, el primero desde su llegada de México a Ourense, «pese a que me vine a esta ciudad sin paraguas y hace falta», bromea.

Ella entró en grupos de Facebook y es como dio con este piso, que es ya una ONU en miniatura con jóvenes de tres países, en el que una mexicana, una española y una canadiense han conseguido «vivir en armonía, cumpliendo las normas e incluso nos llevamos tan bien que cocinamos juntas. Es una suerte, porque en esto de alquilar habitación y compartir un piso con desconocidos, hemos oído historias de terror», confiesa. «Hay gente muy cochina» , apunta una de las chicas.

Aunque en este caso han alquilado sus respectivas habitaciones con gente al azar, las inquilinas se han hecho amigas y eso sí «respetando unas el espacio de otras», fundamental cuando vives así.

El alquiler medio está en 700 euros y un 10% de pisos sobrepasa los 1.000 al mes

Según la patronal inmobilaria gallega que preside Benito Iglesias, esta modalidad de alquiler por habitación subió un 38%, porque el precio de un piso de alquiler en Ourense se disparó a los 7,2 euros el metro cuadrado, con medias de 600 a 700 euros al mes, y un 10% de las viviendas en arrendamiento ya superan los 1.000 al mes. Por otro lado, este contrato de alquiler por habitación «se realiza por meses, trimestres o curso académico en el caso de que se trate de estudiantes. Es una modalidad que no se encuentra sujeta a las normas del alquiler de una vivienda, lo que cambia diversas cuestiones» advierte Benito Iglesias, presidente de Fegein.En este caso «el inquilino no goza del derecho de poder continuar en la vivienda más allá de lo estipulado en el propio contrato, por lo que el propietario tiene un mayor control sobre la disponibilidad del inmueble» .Con el alquiler de varias habitaciones, el propietario tiene además la ventaja «de que se reduzca el riesgo de que exista impago y también goza de la ventaja de poder sustituir con una mayor celeridad a aquel inquilino que no abone la correspondiente renta», indica el presidente de Fegein. Es importante que el contrato de alquiler de vivienda por habitaciones precise la finalidad del alquiler de la habitación y su duración temporal, explica. Respecto a la normativa a la que está sujeto el alquiler de habitaciones, hay discrepancias, indica Benito Iglesias: «Generalmente, este tipo de alquiler se encuentra regulado por el Código Civil, en los artículos 1554 y siguientes».