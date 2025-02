Manolo Lanchas, el banquero que se convirtió en artista esculpiendo óxido

Manolo Lanchas es el autor de las más de 30 esculturas que se pueden ver en el Centro Marcos Valcárcel hasta el 9 de marzo. Los materiales reciclados se transforman en figuras de distintos tamaños y diferentes formas en esta exposición en la que predomina el hierro como elemento de composición, pero donde tampoco falta madera, plástico o latas. Todo le sirve a Lanchas para crear una realidad diferente a partir de un utensilio cotidiano, algo que le gusta, le relaja, se le da bien y no es su profesión, pero ahora sí su oficio a tiempo completo.

«Soy banquero, toda la vida adulta laboral la pasé trabajando en un banco, pero ahora estoy jubilado y tengo el tiempo para este hobby que ni siquiera puedo decir cuando empezó, no le pongo fecha porque lleva desde siempre conmigo», asegura el artista. Para hablar de esos inicios se remonta a la infancia en O Carballiño, «siempre me sentaba a ver como trabajaban distintos artesanos. En mi familia no hay ninguno, no nos va en la sangre, pero en el barrio disfrutaba viendo a los que trabajaban el cuero, la madera, a los zapateros...Se aprendía mucho».

La toma de contacto

De los zapateros se quedó con muchos aprendizajes sobre el tratado de la piel que se pueden ver en varias de sus obras expuestas, pero en pequeñas dosis, porque el protagonismo lo lleva el hierro; algo que también dice que tiene vinculación con la infancia y con la casa de la aldea. «Un día hubo obras en el pueblo, vinieron unos albañiles a instalar algo en el tejado y lo hicieron soldando piezas y era fascinante verlo. Así que cuando se fueron aproveché a recoger algunos trocitos que se quedaron y a unirlos entre sí. Me encantó la estética y que con algo tan rígido pudieras hacer otras cosas».

Hizo «un soldadito», una pieza que no está expuesta, pero está a buen recaudo. «Tendría entonces 9 o 10 años, la hice, me gustó y me olvidé de ello, pero mi padre no, él la guardó y como 15 años después me la dio, yo no sabía que la tenía y me hizo ilusión». Fue el germen de todo lo que vendría después, porque ese mismo año se encontró con el anuncio de un concurso de esculturas y con ganas de participar. «Presenté el soldadito, un poco editado, y quedé el primero», recuerda con orgullo.

De aquellos barros estos lodos, porque ya no paró de crear. Primero se creó su propio taller en el pueblo, «pero perdía el tiempo en el coche, cuando me ponía a trabajar ya era hora de dejarlo»; ahora dispone de una estancia a escasos metros de su vivienda y es allí donde invierte la mayor parte de las horas y, sobre todo, mucho espacio.

Lazos familiares

Para una de las piezas que se puede ver en la exposición, un caballo hecho por completo con palos que el mar arrastró a la orilla en el límite entre Galicia y Portugal, realizó «más de 60 viajes a la zona de A Guarda para poder cargar el coche seleccionándolos». Además está hecho a escala, o casi: «Mi hermano tenía un caballo porque hacía hípica y le pedí que lo midiese y me diese las medidas del cuerpo...La cabeza ya está más ojo», especifica sobre la pieza que capta la mirada del público en la sala. Pero el caballo no es la favorita del escultor carballiñés. «Mi favorita no va a estar en ningún sitio lejos de casa, es una de hierro que nos representa a mi nieto y a mí y la carga sentimental es nuestra» y es mucha, porque se emociona al hablar de ella.

Para esa elaboración empleó martillos, alicates y distintas herramientas de labranza. No para el trabajo de forjado, sino como partes de la obra, todo ello conseguido en chatarreros que se han convertido en su sitio más visitado a lo largo de los años. «Me paseo por alguno y es de donde saco la inspiración porque igual veo un trozo de algo que parece inservible y le encuentro un alma, creo que eso es lo importante para transmitir», asevera el ourensano.

La técnica se repite en otras figuras expuestas en la exhibición, donde el autor destaca las creaciones relacionadas con el circo, como una escultura que recrea una escena de Bemposta, aunque ahora, «estoy empezando a experimentar con los equilibrios», dice el creador de «Óxido» -título de la exposición-, quien si se tiene que quedar con una de sus piezas destaca una que para él se llama «Xogando», aunque expuesta se encuentra como «Sara e Xavi», y representa a una madre balanceando a un niño, «me recuerda a una sobrina y a su hijo que siempre juegan así», indica.

Un pavo real a base de herraduras es otra pieza clave de una exposición que Lanchas prevé que, viendo la acogida, sea itinerante. «Lo que me gusta de hacer estas cosas es que la gente lo vea, esta espero que sea la primera de muchas. Ya estoy trabajando para ello».