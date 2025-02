«El PSOE debe dar un giro a la izquierda y voz a los jóvenes »

- ¿Ratifica las declaraciones de su secretario xeral de Xuventudes Socialista de Galicia de que hay que desterrar a las «élites envejecidas» del partido ?

-Las corroboro. Nuestra obligación como socialistas es responder a la gente de a pie y necesitamos un baño de realidad, que en el PSdeG se dé voz también a las ideas de la gente joven, que seamos los que defendamos los problemas de vivienda, laborales, de transporte, pues los sufrimos.

- Pero qué es lo que caduca en los partidos, ¿las personas o las ideas?

-La falta de medidas contundentes. La experiencia es necesaria, pero a veces implica inmovilismo y nuestro deber es luchar contra las desigualdades y por el bien común. Tras el batacazo electoral solo tomaron medidas light, y eso provoca fuga de votantes jóvenes a formaciones como el BNG. Muchos representantes en el Congreso o el Senado tienen más de 50 años, incluso 70. Eso genera desafección. Hay que dejar participar a los jóvenes en el ámbito orgánico y en el político.

-¿Por qué no se consigue la convivencia entre la experiencia y ese músculo joven imprescindible en los partidos y en la vida ?

Es una culpa colectiva. Tal vez nosotros deberíamos levantar la voz más a menudo, pero esas élites envejecidas no siempre nos escuchan. En política parece que muchos cogen el poder y ya no lo sueltan. Acumulan un cargo tras otro. Siempre les buscan acomodo, cuando en política nadie es imprescindible, ni Pedro Sánchez, pero las ideas sí. Los políticos deberían de tener una fecha de caducidad.

-¿Cuál es la solución que proponen desde Xuventudes?

-Estar más unidos. Sé que las recientes declaraciones que hicimos no gustaron, pero tienen que entender que fue una acción a la desesperada. Deben de escuchar las críticas y aplicarlas. Si no actuamos, podemos ir a peor electoral mente.

-¿Creen necesario entonces un giro a la izquierda en el PSOE y dar voz a sus militantes más jóvenes para evitar una nueva caída?

-Sin duda. Para conformar un proyecto necesitas una visión muy amplia. Hay segmentos de población que están en el partido y no se les escucha. Un diputado o senador de 60 años no puede defender igual problemas de vivienda, transporte, becas que sufre un joven, porque no son los suyos. Tienen su vida arreglada.

-¿La ponencia al Congreso prevé soluciones?

-La ponencia marco del PSdeG es un poco vacía. Como un huevo sin yema. Yo presenté 7 enmiendas, pero hay poca ambición. La sociedad nos pide acciones de izquierda cien por cien. Es como el tema LGTBI, quitaron el Q+. (Q son personas que no se categorizan con las etiquetas tradicionales o aceptadas socialmente; el + personas que no se engloban en ninguna de las definiciones anteriores). No se dan cuenta de que en la izquierda hay mucha gente joven, hay que acercarse a ellos. Si la punta del socialismo es la lucha por el feminismo y los derechos LGTBI, en Galicia queda mucho por hacer.

-Habla de la élite envejecida como culpable del inmovilismo, pero crece el voto joven y universitario a formaciones de ultraderecha e incluso filo-nazis. ¿Que está pasando?

-Eso ocurre porque la principal emoción a la que recurre el ser humano cuando tiene problemas es la ira. Pero también hay una implicación de las redes y de ese afán por ir directamente a lo que nos gusta, a quedarnos solo con el titular sin ir más allá y buscar la verdad. Estamos en la época de la inmediatez en la que tenemos todo a un clic y no profundizamos. La izquierda debe de ser más valiente, tiene buenas idas pero no sabe transmitirlas.

-¿A qué se refiere cuando habla de que hace falta una izquierda valiente?

-A que debe vender mejor aquello que hace y en lo que cree y no dejar pasar los bulos. Hay que desmentirlos y, algo que yo apoyo, exigir cuentas con nombres y apellidos para evitar las fake news.

