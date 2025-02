Premio a un residente del CHUO por una investigación sobre el cáncer de mama

Un médico residente del servicio de radiodiagnóstico del Hospital Universitario de Ourense, Eduardo Gutiérrez Dorta, ha sido galardonado con un premio internacional sobre imagen médica. Se trata del Trainee Research Prize de la Radiological Society of North America (RSNA), que reconoce el trabajo en el campo de la imagenología médica.

Este médico se convierte así en el segundo residente español en recibir este galardón y el primero de Galicia. El trabajo premiado se titula «Impact of New Technologies on a Breast Cancer Screening Program» y evalúa el impacto de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y la tomosíntesis, en el radiodiagnóstico.

Nacido en Santa Cruz de Tenerife, Eduardo Gutiérrez está cursando el último año de su residencia en el servicio de Radiodiagnóstico del hospital ourensano y durante este período de formación ha estado en la Unidad de Radiología Mamaria. Fruto de una rotación externa de dos meses en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Gutiérrez desarrolló un estudio centrado en el impacto de la tomosíntesis digital de mama (DBT) y la inteligencia artificial en la detección del cáncer de mama, la tasa de rellamadas y la carga de trabajo en un programa de cribado poblacional.

Los resultados del estudio sugieren que la incorporación de IA y DBT en los programas de detección de cáncer de mama no solo mejora la precisión diagnóstica, sino que también optimiza los recursos y la carga de trabajo de los especialistas.

Los hallazgos más relevantes incluyen un incremento de hasta 3,9 puntos en la tasa de detección de cáncer (9,6 cánceres detectados por cada mil habitantes con la estrategia de doble lectura con tomosíntesis digital e IA, respecto a los 5,7 detectados con la estrategia estándar de doble lectura con mamografía. También se constatan reducciones de hasta un 2,7% en la tasa de derivación hospitalaria sin comprometer la tasa de detección de cáncer.

Los resultados fueron obtenidos en el contexto de una lectura de cribado y asistencia hospitalaria llevados a cabo únicamente por radiólogos con entre 3 y 15 años de experiencia en imagen mamaria, dedicados exclusivamente al ejercicio de esta subespecialidad.

El trabajo concluye que estas tecnologías representan un «avance prometedor» en los programas de cribado y pueden influir en futuras decisiones sobre su diseño e implementación.