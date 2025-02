Un abogado y un expolicía faltan al juicio: la jueza anuncia la detención del testigo y el fiscal pide apercibir al letrado de posible delito

Por segunda vez en los dos señalamientos de juicio programados en las últimas dos semanas, el abogado de la defensa no se presentó en el Penal 1 de Ourense para asistir en el juicio a Rubén R. L., condenado por intentar matar en 2020 a un policía nacional de Ourense, que en la actualidad ya está jubilado. Tras aceptar, en 2023, una condena de 5 años y medio de cárcel por ese ataque, Rubén R. L. vivió como un fugitivo hasta su detención en 2024 en Suiza. Ahora, a recaudo en el centro penitenciario, está acusado de quebrantar la orden de alejamiento de su expareja, de amenazarla y de maltratarla, un comportamiento agresivo que se resuelve en procedimientos judiciales separados.

Ella estaba delante cuando el delincuente atacó armado con un cuchillo al agente, que se encontraba fuera de servicio, en una terraza de Ourense en junio de 2020. Cuando cometió esa tentativa homicida incumplió a la vez el alejamiento, que también vulneró presuntamente por enviar audios amenazantes a la mujer, mensajes intimidatorios contra el policía y también contra la propia víctima. El historial de este acusado es amplio. En 2022 fue condenado a 3 años por tráfico de drogas.

El letrado no se personó este jueves a la vista del quebrantamiento y no justificó la ausencia, según la magistrada del Penal 1. Tampoco acudió el exagente, propuesto como testigo, víctima en 2020 de Rubén. El fiscal solicitó el aplazamiento del juicio pero, dado que el profesional no manifestó una causa justificada para no presentarse, «se interesa que se ponga en conocimiento del Colegio de Abogados y que, además, se le haga apercibimiento de que, si no comparece, podrá ser perseguido por un delito contra la administración de justicia», dijo el fiscal.

Sobre la ausencia del expolicía, la jueza anunció que «se procederá a su detención para que se persone aquí el día 24 febrero». Es la fecha elegida para el nuevo intento de juicio. Esa misma jornada también está señalada otra vista con el mismo encausado y la misma víctima, por los presuntos malos tratos machistas a los que el varón sometió a la joven, los hechos que en su momento generaron la orden judicial de alejamiento que presuntamente quebrantó.

Rubén R. L., en el juicio en la Audiencia Provincial, en 2023, por la tentativa de homicida del policía. / IÑAKI OSORIO

El 9 de junio de 2020, Rubén R. L. se presentó con un cuchillo de grandes dimensiones en la cafetería donde estaban el policía y su expareja. Se bajó de un taxi y el agresor asestó dos cuchilladas al agente en un ataque sorpresivo. Con ese acto, por el que aceptó 5 años y medio de prisión por tentativa de homicidio, también vulneró presuntamente el mandato judicial que desde septiembre de 2019, le prohibía acercarse a menos de 300 metros y comunicarse con su expareja.

Presuntamente, la noche anterior, ya se había presentado en el bar, donde trabajaba la mujer. Además, entre esa madrugada y la mañana del 8 al 9, le escribió y envió audios con insultos y amenazas. «Tu novio tiene huevos, será madero, pero yo soy pipero, lo voy a coger y a ti también. Para ser madero no se entera de lo puta que eres», le dijo el acusado. La víctima sintió temor. La Fiscalía solicita una condena de 1 año y 9 meses de prisión, así como 2 años de alejamiento de la joven.

Antes del acuchillamiento al policía, Rubén R. L. había enviado a la mujer mensajes amenazantes dirigidos contra el agente: «Me da igual que seas madero». «Te voy a matar, hijo de puta, me suda la punta de la polla que seas madero, voy a ir a por ti, cuando quieras nos vemos mano a mano tú y yo». «Me da igual la jueza y tu puta madre, en cuanto te vea me voy a echar a tu cuello y te voy a reventar». «Te mato a ti y a tu familia, te mato en cero coma».

Tras ser detenido por la tentativa homicida, la Policía solicitó autorización al juez para verificar si eran ciertas las sospechas sobre narcotráfico que pesaban sobre Rubén desde abril de 2020, en pleno confinamiento. En un garaje de un edificio en obras que había alquilado en Ourense, los investigadores encontraron distintas cantidades de cocaína y MDMA. La Audiencia le impuso 3 años de cárcel y una multa de 34.244,69 euros. El TSXG ratificó la condena inicial.

Tercer intento de juicio

La causa por vulnerar presuntamente la orden de alejamiento con respecto a su ex se tramitó en un procedimiento separado, de violencia machista. Como elemento de prueba, la Fiscalía pidió en el primer intento de enjuiciamiento que se reproduzcan en la sala los audios que el acusado envió por WhatsApp a la víctima. Tras la suspensión, ayer, del segundo intento, con las consecuencias para la defensa y el exagente por no acudir, el tercero será el día 24.