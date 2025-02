«El primer reto de la nueva junta es rebajar la tensión que crearon, dijeron cosas muy feas»

Después de diez años y dos meses como decana de la abogacía de Ourense —660 profesionales en activo y 719 no ejercientes en la actualidad—, Pilar López-Guerrero Vázquez (Santiago, 1965) deja el cargo hoy, en una asamblea en la que tomará posesión Marta Gómez Álvarez, que se impuso junto a todo su equipo en las elecciones, celebradas en diciembre, que renuevan la junta de gobierno. López-Guerrero deja como legado una mejora estructural de la sede colegial, la defensa de la igualdad, superávit económico y un compromiso con el turno de oficio. La nueva dirección hará frente a retos como la modificación del reglamento interno de dicho servicio y el cambio de los estatutos.

En ejercicio desde noviembre de 1989, colegiada 301 de Ourense y especialista en el ámbito laboral, López-Guerrero continuará en la asistencia gratuita a detenidos y presos. El relevo entre decanas implica un cambio de modelo. Marta Gómez fue una de las líderes en Ourense de la huelga y de una serie de reinvidaciones, que en formas y fondo, alejaron a las manifestantes de la corriente oficialista.

En la vida hay que estar marcando caminos, más al ser mujer

Usted fue la primera mujer en ser decana de la abogacía. ¿Qué balance hace de sus diez años?

Es positivo. Había estado cinco años en la junta de gobierno del decano Miguel Ángel González Trigás y siete con Arturo González Estévez y, con anterioridad, en la Agrupación da Avogacía Nova. Tenía conocimiento del colegio, una convicción personal de que podía aportar cosas y una inquietud de que en la vida hay que estar marcando caminos, más al ser mujer.

Defensora de la igualdad y el lenguaje inclusivo: 'Me preocupa que haya personas que van a aceder a la institución y que se dirigen a él como «Colegio de Abogados»'

¿Cuáles considera los hitos principales de sus mandatos, y que cree que deja en legado?

Uno es el papel en favor de la igualdad que ha tenido este colegio, ya desde antes de que yo fuera decana. Fue pionero en la asistencia a las víctima de violencia de género. Fue de los primeros del Estado español en adecuar su nombre a Colexio da Avogacía, en reconocer el papel de la abogada y utilizando lenguaje inclusivo. Además, hemos reivindicado el uso del gallego en todas las comunicaciones oficiales del colegio. Me gustaría no perder ese legado, que llevó mucho tiempo. Me preocupa que haya personas que van a aceder a la institución y que se dirigen a él como «Colegio de Abogados».

Siempre se peleó por el turno de oficio y las mejoras a compañeros y compañeras. Y por el amparo colegial

Cuando empezó, el colectivo se movilizaba contra las tasas judiciales. En los últimos meses las reivindicaciones se centran en mejorar el turno de oficio y en dignificar las jubilaciones.

Ourense siempre ha sido un colegio muy reivindicativo, contra las tasas y la violencia machista y a favor del turno de oficio. Cuando llegué al decanato, los baremos eran del año 2003, estaban paralizados. Desde el Consello da Avogacía Galega promovimos una mejora. Y puedo decir que he tenido una parte activa. Siempre he estado en el turno de oficio en penal: en violencia de género, en extranjería y en las guardias de asistencias a los detenidos y presos. Hubo reuniones con los encargados del turno de oficio de los distintos colegios y de ahí salieron dos grandes negociaciones con la Xunta, para incrementar todo lo posible los conceptos y también las cuantías, aun manteniendo en mínimos los gastos de infraestructura. Siempre se peleó por el turno de oficio y las mejoras a compañeros y compañeras. Y por el amparo colegial.

¿Qué retos superados con éxito en su periodo destacaría?

Uno fue la puesta en marcha, la continuidad y viabilidad del máster de la abogacía en Ourense. Negociamos, junto a la decana de la facultad de Derecho, Susana Álvarez, para que los precios públicos se fijasen en función de las horas de docencia de los profesores y no del número de alumnos. El segundo, la adaptación a Lexnet. La obligación de que las comunicaciones fueran telemáticas obligó a cambiar, a hacer numerosas reuniones y sesiones formativas. Había compañeros y compañeras que todavía usaban papel y bolígrafo. Supuso un esfuerzo económico para el colegio, que contrató servicios informáticos a disposición de todos los colegiados. El tercero fue el traslado al nuevo edificio judicial.

Pilar López-Guerrero fue la primera mujer en llegar a decana de la abogacía de Ourense. / IÑAKI OSORIO

Yo no me siento herida para nada, porque he actuado durante todo este tiempo como decana: hablar, mediar y no buscar enfrentamientos. A partir de ahora seré Pilar

¿Qué desafíos cree que va a tener que manejar la nueva junta?

Creo que el primero, con todo mi respeto, será rebajar la tensión que crearon. Nunca en 35 años que llevo trabajando hubo una tensión tan fuerte creada entre compañeros. Se llamaron cosas muy feas a compañeras que no hicieron huelga y no se dieron de baja del turno. Yo no me siento herida para nada, porque he actuado durante todo este tiempo como decana: hablar, mediar y no buscar enfrentamientos. A partir de ahora seré Pilar.

Este colegio, ya con decanos anteriores a mí, cree en el papel de la abogacía independiente en el turno de oficio, esa es la característica de la profesión. Por lo tanto, no puede tener un estatuto subordinado, administrativa o laboralmente, a la Xunta de Galicia

La huelga del turno de oficio creó una ruptura y distanció al colegio y a los manifestantes.

El colegio siempre se manifestó de acuerdo con la pasarela de la mutualidad al RETA. En lo que yo no estoy de acuerdo es en ir a Madrid a una manifestación, pero esos son los medios, no los fines. Sobre el turno de oficio, reitero que siempre hemos luchado por ello. Algunas de sus reivindicaciones estaban por encima de las competencias que tiene el colegio. El turno de oficio no puede caer en una huelga porque hay una obligación legal de garantizar la asistencia jurídica gratuita, es un servicio esencial que viene establecido por la Constitución. Este colegio, ya con decanos anteriores a mí, cree en el papel de la abogacía independiente en el turno de oficio, esa es la característica de la profesión. Por lo tanto, no puede tener un estatuto subordinado, administrativa o laboralmente, a la Xunta de Galicia.

Desde hace más de diez años, las cuentas del colegio las lleva una empresa de auditoría. Las de este año dejan un superávit de 51.000 euros, el pasado fue de 28.000

¿Estos distintos pareceres dificultan el traspaso de poderes?

No. Tuvimos una reunión a la que invitamos a las diez personas de la nueva junta, les explicamos las líneas generales del funcionamiento del colegio y tienen acceso a las cuentas. Desde hace más de diez años las lleva una empresa de auditoría. Las de este año dejan un superávit de 51.000 euros, el pasado fue de 28.000.

En las juras o promesas de los nuevos colegiados siempre apeló al compromiso ético como valor irrenunciable de la profesión.

Independencia, lealtad y respeto son claves. Somos profesionales en los que se deposita la confianza para resolver un conflicto, de la manera menos traumática. Siendo una profesión muy individualista , hay una carga ética enorme. Hay que actuar conforme a los principios deontológicos y la carga ética, es lo que nos diferencia de una Inteligencia Artificial.

La dedicación de tanto tiempo, multiplicándome, me costó salud y yo desde el año pasado vivo con otra perspectiva vital

Finaliza una etapa de decana pero en el ejercicio de la abogacía seguirá, y en el turno de oficio.

Sí. Tendré más tiempo para dedicarme a la Comisión de Asistencia Jurídica Penitenciaria, así como a la Asociación Contra el Cáncer, a mi despacho y a otras cuestiones personales. La dedicación de tanto tiempo, multiplicándome, me costó salud y yo desde el año pasado vivo con otra perspectiva vital.